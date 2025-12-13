Resumen: Un tiroteo ocurrido el 13 de diciembre en el campus de la Universidad de Brown, en Providence, dejó dos muertos y ocho heridos mientras los estudiantes realizaban exámenes finales. El ataque se registró cerca del edificio Barus & Holley, y el sospechoso, un hombre vestido de negro, continúa prófugo. Las autoridades trasladaron a los heridos a hospitales cercanos y mantienen la búsqueda del responsable, en medio de la conmoción por este nuevo episodio de violencia en un campus universitario estadounidense.

¡Terror en la Universidad de Brown! Tiroteo en el campus deja dos muertos y ocho heridos durante exámenes finales

en la ciudad de Providence, dejando un saldo de al menos dos personas fallecidas y ocho más heridas. El incidente ocurrió cerca del edificio Barus & Holley, sede de la Escuela de Ingeniería y del Departamento de Física, mientras los estudiantes realizaban exámenes finales.

Según medios estadounidenses, el tiroteo se registró en horas de la tarde, y la alerta llegó de inmediato a los estudiantes mediante notificaciones internas: “Cierren las puertas, silencien los teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso”. Se informó que había un tirador activo y que las autoridades locales, junto con la Policía de Brown, se encontraban en el lugar intentando controlar la situación.

En un primer momento, se informó sobre la detención de un sospechoso, pero posteriormente las autoridades aclararon que ninguna persona se encontraba bajo custodia y que la búsqueda del responsable continúa. El subjefe de policía de Providence, Timothy O’Hara, precisó que se trata de un hombre vestido de negro, aunque aún no se han dado detalles sobre cómo ingresó al campus ni se ha localizado el arma utilizada.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, confirmó que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Aunque se encuentran en estado crítico, su condición es estable.

Una vez más en el país donde es más fácil para un adolescente comprar armas que cerveza Al menos 2 personas murieron y ocho resultaron heridas en un tiroteo en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island,#EEUU pic.twitter.com/pkEh74Mjlz — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) December 14, 2025

El edificio afectado, Barus & Holley, alberga 117 laboratorios, 150 oficinas, 15 aulas y 29 laboratorios, por lo que el tiroteo generó un impacto significativo en la comunidad universitaria.

Este hecho se suma a la preocupante estadística de tiroteos en instituciones académicas en Estados Unidos, donde solo este año se han registrado más de 70 episodios de violencia armada en escuelas y universidades, según medios locales.