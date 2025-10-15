Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Las autoridades han iniciado la inspección técnica al cadáver y la recolección de pruebas en la zona rural de Itagüí

¡TERROR EN LA NOCHE! Lo hallaron muerto a puñaladas en la Vereda Ajizal de Itagüí

Minuo30.com .- Un violento homicidio fue reportado en la noche de este martes 14 de octubre de 2025 en el municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá.

El crimen ocurrió en la Vereda Ajizal, al parecer a las 8:50 p.m. de la noche del martes.

La víctima es un hombre de sexo masculino, cuya identidad se desconoce, de aproximadamente 30 a 35 años de edad.

Se estableció su muerte como homicidio Por arma cortopunzante.

Las autoridades han iniciado la inspección técnica al cadáver y la recolección de pruebas en la zona rural de Itagüí para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

Aquí más Noticias de Itagüí