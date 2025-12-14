Resumen: Hombres del ELN atacaron con ráfagas de fusil la estación de policía de Puerto Santander, en Norte de Santander, en la madrugada este domingo 14 de diciembre. La fuerza pública repelió el ataque, pero un conductor de ambulancia que se encontraba cerca fue alcanzado por las balas y falleció. Tras el hecho, las autoridades reforzaron la seguridad en la zona. Además, se reportó un cilindro con insignias del ELN en la vía Cúcuta-Pamplona, y el transporte intermunicipal suspendió operaciones por temor a represalias.

¡Terror en la madrugada! ELN ataca estación de Policía en Puerto Santander y deja un civil fallecido

Un ataque armado perpetrado por hombres del ELN sacudió la madrugada de este domingo 14 de diciembre al municipio fronterizo de Puerto Santander, dejando como víctima mortal al conductor de una ambulancia local.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:25 a.m., cuando la estación de policía del municipio fue atacada con ráfagas de fusil por integrantes del grupo armado. Los uniformados que se encontraban de servicio repelieron el ataque durante aproximadamente 15 a 20 minutos, evitando afectaciones a la Fuerza Pública.

Sin embargo, una persona que se encontraba a escasos metros del enfrentamiento resultó alcanzada por las balas. Se trata del conductor de una ambulancia municipal, quien falleció en el lugar antes de recibir atención médica. Tras el suceso, las autoridades coordinaron con la Fiscalía General de la Nación la inspección técnica al cadáver y la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido.

En paralelo, conductores que transitaban por la vía Cúcuta – Pamplona reportaron la presencia de un cilindro con las insignias del ELN, en el sector conocido como Villa Marina. Las autoridades se trasladaron hasta el lugar para verificar la posible presencia de explosivos y garantizar la seguridad vial.

La situación mantiene en alerta máxima a Cúcuta y su área metropolitana, mientras las autoridades refuerzan la vigilancia y realizan operativos de control para prevenir nuevos ataques y proteger a la ciudadanía.