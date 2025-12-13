Resumen: Un operativo de la Fuerza Pública permitió liberar a 71 trabajadores que habían sido secuestrados en una mina de Maripí, Boyacá. Ocho delincuentes fueron capturados durante la intervención, mientras las autoridades continúan investigando el paradero de posibles cómplices. Gracias a la rápida alerta de un guarda de seguridad, se evitó una tragedia mayor y los trabajadores se encuentran a salvo.

¡Rescate exitoso en Boyacá! Autoridades liberan a 71 trabajadores secuestrados en mina de Maripí y capturan a ocho delincuentes

Un operativo coordinado de la Fuerza Pública permitió el rescate de 71 trabajadores que habían sido retenidos de manera ilegal en una mina ubicada en el municipio de Maripí, Boyacá. La acción, denominada ‘Operación Esmeralda’, se desarrolló tras una alerta temprana que permitió reaccionar de forma oportuna frente a la amenaza.

De acuerdo con información preliminar, un grupo de aproximadamente 34 hombres armados ingresó de forma violenta a la mina. Los sujetos vestían de negro y cubrían sus rostros, generando temor entre los trabajadores que se encontraban en el lugar. La situación fue reportada por un guarda de seguridad, cuyo aviso inmediato resultó clave para activar el despliegue de las autoridades.

Gracias a la rápida intervención de la Fuerza Pública, la situación fue controlada y se evitó que el hecho escalara a consecuencias mayores. Durante el procedimiento, ocho personas presuntamente involucradas en el secuestro fueron capturadas y dejadas a disposición de las autoridades judiciales competentes para su respectiva judicialización.

Exito en la 'Operación Esmeralda' para rescatar a 71 trabajadores que fueron secuestrados en una mina en el municipio de Maripí, Boyacá. De acuerdo con información preliminar, cerca de 34 sujetos armados, vestidos de negro y con sus rostros cubiertos irrumpieron en la mina. La… pic.twitter.com/rtd65vq86s — Mindefensa (@mindefensa) December 13, 2025

Las autoridades confirmaron que los 71 trabajadores fueron puestos a salvo y se encuentran fuera de peligro. Asimismo, continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de otros posibles cómplices que habrían logrado huir del lugar antes de la llegada de las unidades de seguridad.

Los organismos de investigación avanzan en la recolección de material probatorio para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y establecer si detrás de este caso existe una estructura criminal organizada vinculada a actividades ilícitas en la región.