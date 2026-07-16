¡Terror en Kennedy! Intento de fleteo desata balacera y deja dos heridos

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Resumen: Un presunto intento de fleteo en el barrio Techo, localidad de Kennedy, terminó en un intercambio de disparos que dejó dos personas heridas. Según las autoridades, los delincuentes habrían intentado hurtar un bolso y la situación generó la intervención de un militar que se encontraba en la zona. Los responsables escaparon del lugar y la Policía adelanta la revisión de cámaras y labores investigativas para identificarlos.

Un intercambio de disparos registrado en el barrio Techo, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, dejó dos personas heridas durante un presunto intento de hurto bajo la modalidad de fleteo.

El hecho ocurrió este jueves 16 de julio, cuando, según información preliminar entregada por las autoridades, dos sujetos habrían llegado hasta un establecimiento donde se encontraba una persona y, al parecer, intentaron apoderarse de un bolso.

La situación habría generado un forcejeo y posteriormente un enfrentamiento con arma de fuego, luego de que una tercera persona que se encontraba en el lugar interviniera.

Un militar habría reaccionado durante el enfrentamiento

Entre las personas lesionadas se encuentra la víctima del presunto hurto y un militar que, de acuerdo con los primeros reportes, transitaba por la zona y habría utilizado su arma de dotación al percatarse de lo que estaba ocurriendo.

El comandante de la Estación de Policía de Kennedy, teniente coronel Juan Montilla, explicó que el caso se presentó cuando los presuntos delincuentes ingresaron al lugar para cometer el hurto y se produjo un cruce de disparos.

“Dos personas ingresan a un restaurante con el fin de departir. Al lugar llegan dos ciudadanos con armas de fuego generando intimidación y queriendo hurtar un bolso. Situación que genera un forcejeo y la observancia de una tercera persona que estaba armada, la cual se enfrenta a los victimarios generando un cruce de disparos”, indicó el oficial.4

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Tras la balacera, los heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir atención. Las autoridades informaron que dos de los involucrados se encontraban fuera de peligro, mientras que otro permanecía bajo intervención quirúrgica.

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Autoridades buscan a los responsables

Luego del enfrentamiento, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron hasta el sector para atender la emergencia e iniciar las labores correspondientes.

Los responsables del presunto intento de hurto lograron escapar del lugar, por lo que las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad y otras actividades investigativas con el objetivo de establecer su identidad y ubicación.

Mientras avanzan las investigaciones, la Policía mantiene la recopilación de información para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la participación de cada una de las personas involucradas.

Llamado por casos de fleteo en la ciudad

Frente a este tipo de situaciones, las autoridades recordaron a la ciudadanía que existe el servicio de acompañamiento policial para quienes realicen retiros de dinero en efectivo y requieran apoyo durante sus desplazamientos.

El teniente coronel Juan Montilla señaló que estos acompañamientos pueden solicitarse de manera gratuita a través de la línea de emergencias 123, con el fin de prevenir hechos relacionados con hurtos a personas que salen de entidades bancarias.

Las autoridades insistieron en la importancia de reportar cualquier situación sospechosa y evitar exponerse durante movimientos de dinero o transacciones de alto valor.