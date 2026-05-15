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Resumen: Tres mineros fueron asesinados luego de ser sacados por hombres armados de sus viviendas en el corregimiento Santa Rita de Andes, Antioquia. Dos cuerpos fueron encontrados en Andes y otro en Jardín. Las autoridades investigan la posible participación del Clan del Golfo en este triple homicidio.

¡Terror en el Suroeste! Tres mineros fueron sacados de sus casas y asesinados entre Andes y Jardín

Una nueva tragedia golpeó al Suroeste antioqueño durante la madrugada de este viernes, luego de que tres hombres fueran asesinados tras ser sacados por la fuerza de sus viviendas en zona rural del municipio de Andes. Los cuerpos fueron encontrados horas más tarde en distintos puntos de esa localidad y del vecino municipio de Jardín.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las víctimas residían en el corregimiento Santa Rita, donde hombres armados habrían llegado en plena madrugada para llevárselos contra su voluntad. Posteriormente, los tres hombres fueron hallados sin vida y con heridas ocasionadas por arma de fuego.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Daniel de Jesús Mazo Rivera, oriundo de Andes, y Óscar Mateo Gómez Calderón, de 27 años. El tercer hombre encontrado asesinado aún no ha sido identificado oficialmente por las autoridades judiciales.

Los cuerpos fueron encontrados en diferentes puntos

Según los reportes preliminares, dos de los cadáveres aparecieron en jurisdicción de Andes, mientras que el tercero fue hallado en la vereda Santa Gertrudis, en zona rural del municipio de Jardín.

Uno de los cuerpos fue encontrado sobre una vía rural, atado de pies y manos. Los otros dos hombres fueron ubicados varios kilómetros más adelante en distintos sectores.

Las víctimas trabajaban en actividades mineras en la mina San Miguel, ubicada sobre la vía que comunica al casco urbano de Andes con el corregimiento Santa Rita.

Los cuerpos fueron trasladados a las morgues municipales correspondientes mientras avanzan las labores judiciales y de identificación plena.

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Investigan posible participación de grupo armado ilegal

Aunque hasta ahora no existe un pronunciamiento definitivo sobre los móviles del crimen, las primeras versiones conocidas por las autoridades apuntan a que detrás del triple homicidio estarían integrantes del Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia.

De manera preliminar, las investigaciones buscan establecer si el hecho tendría relación con disputas por control territorial, economías ilegales o presiones relacionadas con extorsiones en esa zona del Suroeste antioqueño.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, confirmó que los cuerpos fueron encontrados en diferentes puntos de la región y aseguró que ya se adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, la corporación Corpades advirtió sobre el incremento de hechos violentos en municipios del Suroeste y señaló que las víctimas habrían sido atacadas con disparos de fusil.

Crece la preocupación por la seguridad en la región

Este nuevo hecho violento volvió a generar preocupación entre habitantes de las zonas rurales de Andes y municipios cercanos, donde desde hace varios meses se vienen denunciando amenazas, presencia de grupos armados ilegales y disputas por el control de corredores estratégicos.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para identificar plenamente a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este triple homicidio que vuelve a enlutar al departamento de Antioquia.