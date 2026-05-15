Resumen: La Alcaldía de El Retiro inauguró un nuevo espacio destinado al entrenamiento equino, con el objetivo de fortalecer la tradición caballista del municipio. El proyecto incluyó la adecuación de una pista de resonancia y dos tornos en un área de 1.635 metros cuadrados, con una inversión cercana a los $90 millones. Según la administración municipal, el escenario busca mejorar las condiciones para caballistas y caballos, además de promover el bienestar animal y el uso organizado del espacio público.

¡El Retiro le apuesta a su tradición! Inauguran nuevo espacio para entrenamiento de caballos

El municipio de El Retiro avanzó en la adecuación de un nuevo espacio destinado al entrenamiento equino, una iniciativa con la que la administración municipal busca fortalecer la tradición caballista que históricamente ha hecho parte de la identidad cultural de esta población del Oriente antioqueño.

La entrega del escenario estuvo acompañada por una demostración de caballistas del municipio, quienes participaron en la presentación oficial de las nuevas instalaciones habilitadas para el entrenamiento de caballos.

El proyecto incluyó la construcción y adecuación de dos tornos y una pista de resonancia, espacios diseñados para facilitar las jornadas de práctica y acondicionamiento de los ejemplares equinos en condiciones más organizadas y adecuadas.

Según informó la Alcaldía de El Retiro, la intervención tuvo una inversión cercana a los 90 millones de pesos y contempló la adecuación de un área total de 1.635 metros cuadrados.

Buscan fortalecer la tradición caballista del municipio

La administración municipal explicó que este nuevo espacio fue pensado para brindar mejores condiciones tanto a los caballos como a los caballistas, además de contribuir al orden y uso adecuado del espacio público.

Esto le podría interesar: Luto en Belmira: Falleció don Fernando Alfonso Gómez Rodríguez, un pilar de su cultura y patrimonio

De acuerdo con lo indicado, el escenario permitirá que las actividades de entrenamiento puedan realizarse en un lugar destinado específicamente para este tipo de prácticas, promoviendo también medidas relacionadas con bienestar animal y seguridad para la comunidad.

Foto: Cortesía Foto: Cortesía

El alcalde de El Retiro, Santiago Montoya, aseguró que la intención del proyecto es mantener viva una de las tradiciones más representativas del municipio.

“Queremos conservar la tradición caballista de El Retiro. Por eso destinamos un espacio con tornos y pista de resonancia para que entrenen con sus caballos y así organizamos el uso del espacio público para garantizar el bienestar animal y la seguridad de la comunidad”, expresó el mandatario.

Espacios adecuados para entrenamiento equino

Con esta entrega, la Alcaldía señaló que continúa avanzando en la promoción de prácticas tradicionales asociadas a la cultura local, al tiempo que busca ofrecer espacios adecuados para el desarrollo de actividades relacionadas con el mundo equino.

La pista de resonancia y los tornos permitirán a los caballistas contar con un lugar acondicionado para el entrenamiento de los animales, en medio de una infraestructura diseñada específicamente para este propósito.

Además de fortalecer una práctica tradicional en el municipio, el proyecto también apunta a generar condiciones más organizadas para quienes participan en este tipo de actividades, integrando aspectos de seguridad, movilidad y bienestar animal dentro del mismo espacio.