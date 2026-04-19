¡Terror en el cañaduzal! Mototaxista a la cárcel por brutal ataque y secuestro de una menor en Cali

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de cometer un grave ataque contra una menor de edad en Cali.

La decisión se tomó luego de la presentación del caso por parte de la Fiscalía General de la Nación, que lo vincula con varios delitos de alta gravedad.

El procesado, identificado como Luis Fernando Varona, se desempeñaba como mototaxista y, según la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero. Ese día, la adolescente abordó el servicio de transporte informal en el barrio Alfonso López sin imaginar lo que sucedería minutos después.

Durante el recorrido, el conductor presuntamente cambió la ruta hacia un sector rural, específicamente en la zona de Caucaseco, sobre la vía que comunica con Palmira.

En ese lugar, caracterizado por áreas despobladas y rodeadas de cultivos de caña, habría intimidado a la víctima con un arma blanca y posteriormente la agredió.

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De acuerdo con los elementos recopilados por las autoridades, el hombre también habría ejercido presión sobre el cuello de la menor hasta dejarla inconsciente.

Tras el ataque, se llevó el teléfono celular de la víctima y abandonó el sitio. Horas después, la adolescente logró recuperar el conocimiento, pidió ayuda y fue trasladada a un centro médico donde recibió atención.

La captura del señalado agresor se llevó a cabo en el municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca, mediante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Posteriormente, un fiscal adscrito a la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes le imputó varios cargos, entre ellos tentativa de feminicidio, acceso carnal violento, secuestro simple y hurto calificado, todos con circunstancias de agravación.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra. No obstante, el juez determinó que deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.