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Resumen: Una funcionaria de Parques Nacionales fue asesinada en el oriente de Cali durante un presunto intento de hurto mientras atendía un negocio familiar. La víctima, Loren Liseth Osorio Mera, murió tras ser atacada con arma blanca en medio de un forcejeo. Las autoridades conformaron un grupo especial para investigar el caso y dar con el responsable.

¡Conmoción en Cali! Asesinan a funcionaria de Parques Nacionales en intento de hurto en el oriente de la ciudad

Un hecho de violencia ocurrido en el oriente de Cali ha generado conmoción tras el asesinato de una funcionaria de Parques Nacionales Naturales de Colombia, quien fue atacada en medio de un presunto intento de hurto.

La víctima fue identificada como Loren Liseth Osorio Mera, de 36 años, guardaparques en el corregimiento de Pance. El crimen se registró en el barrio Antonio Nariño, donde se encontraba al interior de un establecimiento comercial familiar.

Ataque durante un intento de robo

Según la información preliminar, el hecho se presentó cuando un hombre ingresó al lugar con la intención de cometer un hurto. En medio de la situación, se produjo un forcejeo que terminó en una agresión con arma cortopunzante en el tórax.

Su hermana, Daniela Osorio, contó en diálogo con LA FM que la víctima estaba cuidando el negocio de su madre cuando ocurrió el ataque. En medio del forcejeo, el agresor la hirió con un arma blanca.

“Mi hermana forcejeó y el hombre… la hirió en el tórax. Fue una sola herida”, relató.

De acuerdo con su testimonio, la gravedad de la lesión hizo que la mujer falleciera en el lugar, pese a que alcanzó a pedir ayuda.

Avanza la investigación

Tras el crimen, las autoridades confirmaron la conformación de un grupo especial encargado de adelantar las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con el responsable, quien huyó del lugar.

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El hecho generó el rechazo de diferentes entidades. La Personería Distrital de Cali se pronunció frente a lo ocurrido y pidió celeridad en las investigaciones:

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“Condenamos el asesinato de Loren Liseth Osorio, de 32 años, funcionaria de Parques Nacionales Naturales, ocurrido en medio de un intento de hurto en un establecimiento del barrio Antonio Nariño, en el oriente de Cali. Fue atacada con arma blanca por un agresor que huyó del lugar. Exigimos a las autoridades celeridad en la investigación y garantías de seguridad para la ciudadanía”.

El personero de la ciudad, Gerardo Mendoza, también reiteró la necesidad de fortalecer las acciones de seguridad para proteger la vida de los ciudadanos.

Dolor en su familia y el sector ambiental

La muerte de Loren Liseth Osorio ha causado profundo impacto en su familia y en el ámbito ambiental. Desde Parques Nacionales Naturales de Colombia lamentaron su fallecimiento y destacaron su compromiso con la conservación, así como su vocación de servicio.

De acuerdo con lo conocido, la funcionaria se encontraba en día de descanso cuando ocurrieron los hechos. Además, dejó un hijo de cinco años, lo que ha incrementado el dolor entre sus allegados.

En medio de la tristeza, su familia ha insistido en la necesidad de que el caso no quede en la impunidad, mientras las autoridades avanzan en las labores investigativas para ubicar al responsable de este crimen que ha generado indignación en la ciudad.