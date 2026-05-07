¡Terror en Carolina del Príncipe! Motociclistas habrían dejado explosivo que detonó en pleno parque principal

Resumen: Un artefacto explosivo detonó en la madrugada en el parque principal de Carolina del Príncipe, generando daños materiales en establecimientos comerciales y viviendas cercanas, aunque sin dejar personas heridas ni víctimas mortales. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer lo ocurrido e identificar a los responsables del hecho.

En la madrugada de este jueves, la calma habitual de Carolina del Príncipe, en el norte de Antioquia, se vio interrumpida por la detonación de un artefacto explosivo en inmediaciones del parque principal del municipio, un hecho que generó alarma entre los habitantes y afectaciones materiales en la zona comercial.

Según informó la alcaldesa del municipio, Ana Isabel Avendaño, el explosivo habría sido dejado en el sector céntrico por dos personas que se movilizaban en motocicleta. Tras abandonar el paquete en el área del casco urbano, los sujetos habrían huido del lugar y, pocos minutos después, el artefacto se activó y provocó la fuerte explosión.

El estallido se registró en inmediaciones de establecimientos comerciales ubicados cerca del parque principal, generando daños en vitrinas, fachadas y estructuras aledañas debido a la onda expansiva. A pesar de la magnitud del hecho, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales.

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Desde los primeros reportes, organismos de emergencia y autoridades locales hicieron presencia en la zona para acordonar el área y verificar las condiciones de seguridad. De manera paralela, se inició la evaluación de los daños ocasionados en locales y viviendas cercanas, con el fin de establecer el impacto estructural del atentado.

La situación motivó la realización de un Consejo de Seguridad extraordinario en el municipio, con participación de la administración local, la Gobernación de Antioquia y la Fuerza Pública. En este espacio se definieron acciones coordinadas para avanzar en la investigación y fortalecer las medidas de seguridad en el casco urbano.

Las labores investigativas quedaron en manos de la Sijín y la Fiscalía General de la Nación, que adelantan la recolección de evidencias y el análisis de material de cámaras de seguridad del sector para tratar de identificar a los responsables del ataque.

Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades mantienen presencia en el municipio y continúan monitoreando la situación, en medio del llamado a la calma por parte de la administración local y de los organismos de seguridad.