¡De terror! Dos cuerpos sin cabezas abandonados en Concordia

Resumen: El nivel de sevicia empleado por los victimarios y el mensaje de terror psicológico dejado en la escena del crimen han puesto en máxima alerta a las autoridades policiales y militares del departamento

Minuto30.com .- El Suroeste antioqueño ha sido escenario de un crimen que supera los límites de la crueldad y que recuerda las épocas más oscuras de la violencia en el país. En un hecho que ha generado profunda conmoción y terror entre los habitantes de la región, las autoridades confirmaron el macabro hallazgo de dos cuerpos decapitados en la zona rural del municipio de Concordia, acompañados de un cartel que evidencia una cruda disputa territorial entre estructuras armadas al margen de la ley.

El nivel de sevicia empleado por los victimarios y el mensaje de terror psicológico dejado en la escena del crimen han puesto en máxima alerta a las autoridades policiales y militares del departamento.

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Los detalles del macabro hallazgo en zona rural de Concordia

De acuerdo con los reportes oficiales entregados por las autoridades judiciales, el descubrimiento se produjo durante la mañana de este miércoles 6 de mayo de 2026, exactamente a las 10:40 a.m., en una zona de difícil acceso conocida como el sector Las Ventanas, ubicado en el área rural de Concordia.

Fueron habitantes de la zona quienes, en medio del tránsito habitual por estos corredores veredales, se toparon con una escena dantesca y dieron aviso inmediato a las autoridades en la cabecera municipal de Concordia

Al llegar al lugar de los hechos, las unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) procedieron a acordonar el área para realizar la inspección técnica. En el sitio encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres, quienes fueron ultimados con múltiples heridas ocasionadas por armas cortopunzantes.

El detalle más escabroso del reporte forense preliminar indica que ambas víctimas presentaban decapitación total, un modus operandi utilizado por las mafias para enviar mensajes de intimidación extrema a sus rivales y a la población civil.

La motocicleta incinerada: Evidencia de una emboscada

A pocos metros de los cuerpos mutilados, las autoridades encontraron una motocicleta completamente incinerada. Las primeras hipótesis sugieren que este era el vehículo en el cual se desplazaban las víctimas antes de ser interceptadas.

La quema del vehículo no solo busca destruir cualquier tipo de evidencia física, huellas o material biológico que pueda dar pistas sobre la identidad de los asesinos, sino que también hace parte del ritual de terror implementado por estas organizaciones criminales para demostrar su poderío y capacidad de destrucción en las vías rurales.

El escalofriante mensaje: «Nos mataron por gaytanistas»

El elemento que ha dado un giro completo a la investigación y que contextualiza los posibles móviles del doble homicidio es un pedazo de cartón dejado estratégicamente junto a los cadáveres. En el letrero, escrito a mano, los asesinos dejaron un mensaje directo que apunta a una violenta vendetta criminal.

En el cartón se leía claramente la frase: «Nos mataron por gaytanistas». Esta aseveración hace referencia directa a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas a nivel nacional e internacional como el Clan del Golfo, la estructura criminal y de narcotráfico más grande del país.

Pero el terror no terminó ahí. Debajo de esta declaración, los perpetradores añadieron una nota retadora y despiadada en alusión a las extremidades cefálicas que, de manera perturbadora, no fueron halladas junto a los cuerpos en la escena del crimen: «las cabezas encuéntrelas 🔥».

Este tipo de mensajes, acompañados de la sustracción de partes del cuerpo, son una táctica de guerra psicológica importada de los carteles mexicanos, diseñada para humillar al bando contrario y sembrar el pánico absoluto entre los habitantes de la zona, obligando a la ley del silencio.

Explosión de granada en casino de la 70 deja tres heridos: dos vehículos fueron inmovilizados https://t.co/4yQUH6YsI2 — Minuto30.com (@minuto30com) May 7, 2026

Complejidad en la investigación forense

El hecho de que las cabezas de las víctimas hayan sido llevadas por los homicidas representa un reto enorme para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Al no contar con los rostros ni con piezas dentales, fundamentales para el cotejo odontológico rápido, los peritos tendrán que recurrir a métodos de identificación más complejos y lentos, como:

Identificación dactilar: A través de las huellas de las manos que quedaron en los cuerpos.

Señales particulares: Búsqueda exhaustiva de tatuajes, cicatrices, marcas de nacimiento o cirugías previas.

Pruebas de ADN: Cotejo genético con familiares que reporten desapariciones recientes de hombres en el Suroeste antioqueño o regiones aledañas.

Actualmente, las fuerzas de seguridad pública, en articulación con el Ejército Nacional, se encuentran realizando un intenso «plan rastrillo» y labores de patrullaje en el sector Las Ventanas y las veredas circunvecinas de Concordia, con el objetivo de hallar las cabezas de las víctimas y recopilar testimonios que permitan reconstruir los últimos minutos de vida de estos dos hombres.

Zozobra en Concordia y todo el suroeste

Este atroz evento pone de manifiesto la aguda crisis de seguridad que atraviesa el Suroeste antioqueño. Esta subregión, tradicionalmente cafetera y pacífica, se ha convertido en los últimos años en un corredor estratégico apetecido por múltiples grupos armados organizados debido a su geografía montañosa, que facilita el tránsito de estupefacientes hacia el Pacífico y el centro del país, así como por el lucrativo negocio del microtráfico local y la extorsión.

El mensaje que alude a los «Gaitanistas» sugiere un posible escenarios; una brutal retaliación por parte de un grupo criminal rival, como disidencias, ELN o bandas locales independientes, que busca disputarle el territorio al Clan del Golfo.

Sin embargo no se descarta un posible ajuste de cuentas dentro de la misma estructura de las AGC por traición, pérdida de dinero o desobediencia de órdenes.

La comunidad de Concordia se encuentra sumida en el miedo. Los campesinos y trabajadores del sector rural temen que este sea solo el inicio de una ola de sangre y venganzas. Se espera que en las próximas horas se convoque a un Consejo Extraordinario de Seguridad liderado por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Concordia, con el fin de devolverle la tranquilidad a los habitantes que hoy claman por protección estatal.