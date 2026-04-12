Resumen: Un hombre irrumpió en el Hospital Universitario del Valle en Cali con un machete y un hacha, intimidando a pacientes y personal médico por un conflicto relacionado con su esposa. La seguridad privada logró contenerlo hasta la llegada de la Policía, que lo redujo y trasladó, pero al no existir denuncia formal, recuperó la libertad. Afortunadamente, no se reportaron heridos y el hospital evalúa reforzar sus protocolos de seguridad.

¡Terror en Cali! Un hombre armado con hacha y machete desató caos en las salas de espera del HUV

Un hecho alarmante se presentó este fin de semana en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E., en Cali, cuando un hombre ingresó a las instalaciones portando un machete y posteriormente tomó un hacha tras romper un vidrio de seguridad, generando momentos de pánico entre el personal médico, los vigilantes y los pacientes presentes.

Fuentes policiales informaron que en el momento del incidente solo había vigilancia privada en el hospital, lo que permitió que el hombre burlara los controles y accediera al interior con el arma.

Una vez dentro, se dirigió a las áreas de salas de espera, donde rompió un vidrio y comenzó a amenazar a quienes se encontraban allí, motivado por una disputa relacionada con su esposa, quien se encontraba en el hospital.

Las imágenes registradas muestran al agresor exigiendo ver a su pareja mientras los vigilantes intentaban contenerlo y persuadirlo para que dejara el machete. “Llámame a mi mujer, papi”, se le escucha decir, mientras los de seguridad respondían tratando de mantener la calma: “Soltalo que que no vamos a hacer nada malo, hombre, soltá el machete ahí”.

#PÁNICO. Momentos de tensión se vivieron en el Hosp. Universitario del Valle (Cali) luego de que sujeto violento irrumpiera armado en las instalaciones. El hombre se enfrentó a las autoridades usando hachas y machetes, generando caos en salas de espera. Policía evitó una tragedia pic.twitter.com/srKe3E3AEW — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 11, 2026

Durante el enfrentamiento, el personal de seguridad y médico tuvo que resguardarse tras una camilla, intentando protegerse de los movimientos del agresor, hasta que la Policía llegó al lugar para controlar la situación.

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Intervención policial y consecuencias legales

Los agentes lograron reducir al hombre y retirarlo del hospital, trasladándolo a una estación policial. Sin embargo, debido a que no se presentó ninguna denuncia formal por parte del hospital o de los afectados, el individuo recuperó su libertad pocas horas después.

El Hospital Universitario del Valle emitió un comunicado señalando que la situación fue controlada sin que se registraran personas lesionadas. Según la institución, la paciente vinculada al incidente, que se encontraba en consulta de obstetricia por un aborto en curso, se encuentra estable.

Este incidente generó alarma entre pacientes y personal, dejando en claro la importancia de contar con procedimientos más estrictos de control de acceso y respuesta ante emergencias dentro de instituciones de salud.