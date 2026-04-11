Resumen: Un ataque armado en el sur de Cali dejó una persona muerta y otra herida, y posteriormente uno de los presuntos responsables abordó una ruta escolar para huir. Aunque no hubo estudiantes lesionados, el hecho generó pánico entre los menores y preocupación en la comunidad. Las autoridades investigan lo ocurrido, mientras piden atención psicológica para los afectados.

¡Momentos de terror! Sicario abordó una ruta escolar para huir tras disparar contra dos personas en Cali

Un hecho de violencia registrado en el sur de Cali encendió las alertas entre autoridades, comunidad educativa y familias, luego de que un grupo de estudiantes viviera momentos de angustia mientras se desplazaba en una ruta escolar.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el impacto emocional del episodio ha sido motivo de preocupación y llamado urgente a la atención institucional.

De acuerdo con la información oficial, la situación se presentó en la tarde del viernes 10 de abril, cuando un ataque armado ocurrido en el sector de El Carmelo, en la vía hacia La Buitrera, derivó en una escena de pánico que terminó involucrando a un vehículo en el que se movilizaban cerca de 20 menores.

Un ataque armado que desató el caos

Según las autoridades, el hecho inicial estuvo relacionado con un ataque sicarial en el que dos personas fueron interceptadas y atacadas con arma de fuego.

“dos personas se encontraban departiendo en una finca del sector cuando fueron abordadas, al salir, por dos sujetos armados que, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones”, explicó el teniente coronel Nelson Prieto, comandante del Distrito Tres de Policía.

Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar en la motocicleta en la que se movilizaban. En medio de la fuga, uno de los presuntos agresores abordó una ruta escolar y obligó al conductor a modificar el trayecto durante algunos minutos, generando tensión entre los ocupantes.

El hecho provocó temor entre los menores, quienes vivieron momentos de angustia durante el recorrido. Sobre esto, el concejal Roberto Ortiz expresó: “Niños con uniformes y morrales, encerrados en puro terror. Gritos, llanto, pánico. Llegaron a casa temblando y llorando, traumatizados de por vida. ¡Las medidas de seguridad fallaron miserablemente! Hoy les tocó a ellos”.

¡ES INACEPTABLE! ¡ES REPUGNANTE! ¡ES UNA VERGÜENZA PARA CALI! Hoy la violencia más cobarde alcanzó a niños inocentes en un bus escolar. Por el cierre de La Pasoancho, el bus se desvió por la Buitrera. Un hombre armado lo detuvo, amenazó al conductor y lo obligó a ir hasta la… pic.twitter.com/IMSJlsoGTi — Roberto Ortiz (@robertoortizu) April 11, 2026 Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Lo que se sabe del caso y la reacción del colegio

La institución educativa aclaró que ningún estudiante resultó herido y que todos se encuentran en buen estado de salud. Además, explicó que la ruta había sido modificada previamente debido a manifestaciones en la ciudad, por lo que tomó un trayecto alterno.

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En ese contexto, una persona externa abordó momentáneamente el vehículo y posteriormente descendió, sin que se registraran hechos violentos dentro del bus. Tras lo ocurrido, se activaron los protocolos de seguridad y se informó a las autoridades.

Llamado a la atención psicológica de los menores

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, advirtió sobre la necesidad de brindar atención inmediata a los menores afectados.

“Las experiencias vividas por los niños pueden traducirse en miedo, ansiedad y afectaciones que requieren atención inmediata y especializada, de ahí que hacemos un llamado urgente a las entidades competentes, en marco de la corresponsabilidad establecida en la Ley 1098 de 2006 —Código de Infancia y Adolescencia—, en aras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Secretarías de Salud y Educación activen de manera conjunta una intervención integral”, aseguró Gerardo Mendoza.

El funcionario insistió en que se debe garantizar acompañamiento psicosocial a los estudiantes y sus familias, además de acciones dentro del entorno escolar para mitigar el impacto del hecho.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, las autoridades mantienen presencia en la zona. El caso ha generado preocupación entre padres de familia y reabre el debate sobre la seguridad en los desplazamientos escolares en la ciudad.