¡Terror en Cali! Balacera en el barrio El Peñón deja una persona fallecida y cinco capturados

Un tiroteo registrado en la tarde del sábado 24 de enero en el barrio El Peñón, al oeste de Cali, terminó con la muerte de un hombre y la captura inmediata de cinco personas por parte de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con las autoridades, la víctima se encontraba en un restaurante del sector cuando varios hombres armados llegaron a confrontarlo. Al percatarse del ataque, el hombre reaccionó disparando contra los agresores, desencadenando un intercambio de disparos en plena vía pública que generó pánico entre los comensales y transeúntes.

El herido fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció pese a la atención médica recibida. La Policía confirmó que el hombre no presentaba antecedentes judiciales.

En respuesta inmediata, uniformados que se encontraban cerca lograron capturar a cinco personas señaladas de participar en el ataque. Durante el operativo, se incautaron tres armas de fuego y una arma traumática de los presuntos agresores, además de un arma que portaba la víctima. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

#Noticia | Se registró el homicidio de un hombre en el sector de El Peñón, en Cali. En medio de la reacción policial fueron capturados cinco hombres y se les incautaron tres armas de fuego. pic.twitter.com/ER0gLs0kxj
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) January 24, 2026

El hecho ocurrió sobre la Calle 1 Oeste, en un sector comercial del barrio El Peñón, una de las zonas gastronómicas más concurridas de la ciudad.

Este episodio reaviva la preocupación por la seguridad en Cali, donde en lo corrido del año ya se han registrado más de 70 homicidios. Las autoridades indicaron que continuarán las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y determinar posibles vínculos con disputas criminales en la ciudad.