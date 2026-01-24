Cadena Perpetua para Manuel Poceiro: Segundo Estadounidense Condenado por Explotación Sexual en Colombia

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    condena cadena perpetua abuso menores
    Foto: Fico Gutierrez
    La investigación que llevó a la caída de este "turista sexual" fue exhaustiva. Según los reportes oficiales, Manuel Poceiro fue hallado culpable de los delitos de coerción e incitación de menores a actividades sexuales, producción de pornografía infantil y posesión de material con contenido de explotación sexual de menores.

    Minuto30.com .- La lucha contra la explotación sexual infantil en Colombia ha alcanzado un nuevo hito judicial en el ámbito internacional. Manuel Poceiro, un ciudadano estadounidense de entre 66 y 69 años, ha sido condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos tras confirmarse su responsabilidad en múltiples delitos sexuales cometidos contra menores de edad en territorio colombiano, específicamente en ciudades como Medellín.

    Este fallo, que ha sido celebrado por las autoridades locales, posiciona a Poceiro como el segundo extranjero en recibir la pena máxima en el país norteamericano por crímenes de esta índole perpetrados en Colombia, siguiendo los pasos de la condena impuesta anteriormente a Stefan Correa.

    Un expediente de horror: Las pruebas contra Poceiro

    La investigación que llevó a la caída de este “turista sexual” fue exhaustiva. Según los reportes oficiales, Manuel Poceiro fue hallado culpable de los delitos de coerción e incitación de menores a actividades sexuales, producción de pornografía infantil y posesión de material con contenido de explotación sexual de menores.

    Al momento de su captura y tras la inspección técnica a sus dispositivos electrónicos, las autoridades federales de EE. UU. y la Policía Nacional de Colombia hallaron un arsenal de evidencia digital incriminatoria. En su teléfono celular se encontraron docenas de imágenes y videos que documentaban abusos sistemáticos contra niños y niñas, material que el hoy condenado no solo almacenaba, sino que también producía aprovechando su estancia en el país.

    “La lucha es firme y sin tregua”: Fico

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue uno de los primeros en reaccionar ante la noticia a través de sus canales oficiales. El mandatario destacó que esta sentencia es un mensaje directo para quienes pretenden utilizar a Medellín como destino para el turismo sexual.

    “Se hizo justicia. Esta condena es el resultado de un trabajo articulado y contundente entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos, y ratifica que la cooperación internacional es clave para proteger a nuestros niños y niñas. Stefan Correa fue el primero. Manuel Poceiro es el segundo. Vamos por más”, sentenció el alcalde Gutiérrez.

    El mandatario local también extendió un agradecimiento a la Embajada de Estados Unidos, a la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación por la rigurosidad en el recaudo de pruebas que permitió la sentencia de por vida.

    Cooperación internacional contra las redes criminales

    Este caso subraya la efectividad de las alianzas estratégicas entre agencias internacionales para perseguir delitos que cruzan fronteras. La articulación con el HSI (Homeland Security Investigations) ha sido fundamental para que ciudadanos extranjeros que delinquen en Colombia no encuentren refugio en sus países de origen.

    La condena a cadena perpetua en el sistema judicial estadounidense es un golpe estructural a las redes de explotación que ven en la vulnerabilidad social de ciertos sectores en Colombia una oportunidad para el crimen. Con este precedente, las autoridades colombianas buscan desincentivar la llegada de agresores sexuales bajo la fachada de turistas.

    Medellín blinda a su niñez

    En lo que va del año, la administración municipal de Medellín ha intensificado los operativos en hoteles, hostales y apartamentos de alquiler por plataformas digitales para detectar posibles focos de explotación. La captura y condena de sujetos como Poceiro refuerza la política de cero tolerancia frente a cualquier amenaza contra la integridad física y moral de los menores.

    Desde la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana se ha hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier comportamiento sospechoso por parte de extranjeros o nacionales que involucre a menores de edad. “No habrá impunidad para quienes toquen a nuestros niños”, han reiterado las autoridades en el marco de esta histórica condena.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


