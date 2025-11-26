Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Terror en Bogotá y Soacha! Capturan a red que traficaba drogas, armas y enviaba mujeres a Europa

En un operativo realizado en Soacha y Bogotá (Cundinamarca), la Policía Nacional capturó a 10 personas vinculadas a una organización criminal dedicada al narcotráfico, concierto para delinquir y tráfico de armas y municiones.

Según las autoridades, la estructura estaba conformada por dos núcleos familiares y dos exfuncionarios públicos, quienes no solo se dedicaban a la comercialización de estupefacientes, sino que también los hurtaban mediante la suplantación de autoridad.

Adicionalmente, la organización criminal estaba involucrada en el reclutamiento de mujeres en Bogotá, quienes eran enviadas a Europa bajo la modalidad de “pasantes”, un mecanismo que según la Policía, buscaba explotar a las jóvenes en el extranjero.

Las capturas fueron el resultado de un trabajo conjunto de inteligencia y seguimiento, con el objetivo de desarticular la red y proteger a la comunidad de actividades ilícitas que afectan la seguridad y la integridad de los ciudadanos.

En Soacha y Bogotá (Cundinamarca), nuestra @PoliciaColombia capturó a 10 integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico, concierto para delinquir y tráfico de armas y municiones. La estructura estaba integrada por dos núcleos familiares y dos exfuncionarios… pic.twitter.com/x5h65IDPLU — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) November 25, 2025

“La captura de estas personas no solo desmantela una red de narcotráfico y tráfico de armas, sino que también busca proteger la dignidad de nuestras comunidades y cerrarles el camino a organizaciones que instrumentalizan a los jóvenes y vulneran a las mujeres”, señaló la Policía Nacional en un comunicado.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar el alcance total de las actividades de la red y establecer posibles vínculos con otras estructuras criminales en el país.