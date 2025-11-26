Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Terror en Bogotá y Soacha! Capturan a red que traficaba drogas, armas y enviaba mujeres a Europa

    La organización estaba conformada por dos núcleos familiares y dos exfuncionarios públicos que operaban mediante suplantación de autoridad.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Terror en Bogotá y Soacha! Capturan a red que traficaba drogas, armas y enviaba mujeres a Europa
    Foto: Captura de video.
    ¡Terror en Bogotá y Soacha! Capturan a red que traficaba drogas, armas y enviaba mujeres a Europa

    Resumen: La Policía Nacional capturó en Bogotá y Soacha a 10 integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y explotación de mujeres, conformada por dos núcleos familiares y dos exfuncionarios públicos. La red también operaba mediante suplantación de autoridad y enviaba mujeres a Europa bajo la modalidad de “pasantes”.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un operativo realizado en Soacha y Bogotá (Cundinamarca), la Policía Nacional capturó a 10 personas vinculadas a una organización criminal dedicada al narcotráfico, concierto para delinquir y tráfico de armas y municiones.

    Según las autoridades, la estructura estaba conformada por dos núcleos familiares y dos exfuncionarios públicos, quienes no solo se dedicaban a la comercialización de estupefacientes, sino que también los hurtaban mediante la suplantación de autoridad.

    Adicionalmente, la organización criminal estaba involucrada en el reclutamiento de mujeres en Bogotá, quienes eran enviadas a Europa bajo la modalidad de “pasantes”, un mecanismo que según la Policía, buscaba explotar a las jóvenes en el extranjero.

    Esto le podría interesar: Bogotá avanza en la construcción de la Línea 1 del Metro: ya completó nueve kilómetros de viaducto

    Las capturas fueron el resultado de un trabajo conjunto de inteligencia y seguimiento, con el objetivo de desarticular la red y proteger a la comunidad de actividades ilícitas que afectan la seguridad y la integridad de los ciudadanos.

    “La captura de estas personas no solo desmantela una red de narcotráfico y tráfico de armas, sino que también busca proteger la dignidad de nuestras comunidades y cerrarles el camino a organizaciones que instrumentalizan a los jóvenes y vulneran a las mujeres”, señaló la Policía Nacional en un comunicado.

    Las investigaciones continúan abiertas para determinar el alcance total de las actividades de la red y establecer posibles vínculos con otras estructuras criminales en el país.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.