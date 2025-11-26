Tensión en el Parque Nacional: Bogotá impide nuevo asentamiento Emberá

Resumen: Bogotá impide un nuevo asentamiento Emberá en el Parque Nacional y advierte riesgos para menores. Autoridades activan monitoreo permanente y piden respuesta del Gobierno Nacional.

La madrugada de este 26 de noviembre estuvo marcada por un fuerte operativo en el Parque Nacional, donde equipos de la Alcaldía de Bogotá mantienen presencia permanente para evitar un nuevo asentamiento de miembros de la comunidad indígena Emberá.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, fue enfático al afirmar que “esta vía de hecho no fue, ni será, permitida”, y reiteró que el parque no podrá ser ocupado bajo ninguna circunstancia.

Las autoridades advirtieron especialmente sobre el riesgo que implica la permanencia de menores en el espacio público del Parque Nacional, un área sin condiciones básicas de salubridad, con tránsito vehicular cercano y exposición a la intemperie.

“Hacemos un llamado urgente a los voceros de la comunidad para que no expongan a los niños y niñas”, señaló Quintero.

El contexto no es nuevo. Desde 2021, la comunidad Emberá ha oscilado entre refugios temporales, retornos a territorio y regresos al centro de la ciudad. En mayo de 2025, más de 300 personas (entre ellos unos 150 menores) volvieron al parque tras salir de la UPI La Rioja, un albergue cuestionado por hacinamiento, falta de salubridad e infestaciones, según denuncias de la Defensoría del Pueblo.

La Alcaldía insiste en que la situación es insostenible: asegura haber invertido más de 22.000 millones de pesos en atención, reubicación y acompañamiento. Además, afirma que el Estado nacional no ha cumplido completamente los compromisos relacionados con retornos y restitución de derechos.

El intento de instalar carpas y estructuras en el parque encendió las alarmas de las entidades distritales, que activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la zona y evitar confrontaciones con transeúntes inconformes.

Los equipos de Diálogo Social realizan enlace con líderes Emberá, quienes aseguran estar a la espera de respuestas del Gobierno Nacional sobre reubicación y restitución de tierras.

A pesar de las tensiones, la alcaldía de Bogotá afirma que continuará el acompañamiento, pero mantiene su posición: el Parque Nacional no se convertirá en asentamiento.

