Bogotá refuerza el desarme en TransMilenio tras miles de incautaciones

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Resumen: Autoridades han incautado más de 25.000 armas cortopunzantes en TransMilenio durante 2026. Portal Suba y varias troncales concentran los operativos.

La Policía Metropolitana de Bogotá intensificó este miércoles 22 de julio los operativos de desarme en el sistema TransMilenio, con una jornada realizada en el Portal Suba, uno de los puntos de mayor afluencia de pasajeros en la capital.

La estrategia busca reducir los hechos de violencia, robos y riñas que afectan a los usuarios del transporte masivo.

Durante la actividad, las autoridades revelaron que en lo corrido de 2026 han sido incautadas 25.596 armas cortopunzantes en TransMilenio, elementos que, según la institución, representan uno de los principales factores de inseguridad dentro del sistema.

El coronel Álvaro Mora informó que solo en el Portal Suba se han decomisado 1.559 armas cortopunzantes este año.

Además, precisó que las estaciones ubicadas sobre la troncal de la Carrera Décima encabezan el listado con 4.743 armas incautadas, seguidas por la troncal Caracas, donde se han retirado 3.722 de estos elementos.

Las cifras también reflejan que los primeros siete meses del año, las autoridades capturaron en flagrancia a 159 personas dentro de TransMilenio, de las cuales 111 están relacionadas con casos de lesiones personales. Entre estas capturas, 15 corresponden a agresiones contra guardas de seguridad.

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De igual forma, se reportaron cerca de 160 casos de agresiones físicas y verbales contra el personal de vigilancia durante 2026. Los mayores registros se concentran en las estaciones de las troncales Caracas, Caracas Sur y NQS Sur.

Actualmente, el sistema cuenta con 886 servicios de seguridad, distribuidos entre el control de la evasión, la protección de la infraestructura y la vigilancia en estaciones y portales.

Las autoridades aseguraron que continuarán fortaleciendo los operativos para mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios.

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