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Resumen: Una mujer de 60 años murió luego de ser arrollada por una motocicleta mientras cruzaba una vía en la vereda Travesías, en San Cristóbal, Medellín. En la moto se movilizaban dos adolescentes de 15 años, quienes resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente, mientras habitantes del sector piden medidas para controlar la velocidad y mejorar la seguridad vial.

¡Terrible desenlace! Mujer de 60 años murió tras ser arrollada por una moto en San Cristóbal

Un siniestro vial ocurrido en la vereda Travesías, en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín, dejó como saldo la muerte de una mujer de 60 años y dos menores de edad lesionados.

El hecho se presentó hacia las 12:23 del mediodía del lunes 31 de agosto, en inmediaciones de la carrera 136 con calle 66, cuando la mujer se encontraba cruzando la vía y fue impactada por una motocicleta en la que se movilizaban los dos adolescentes.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los ocupantes de la motocicleta eran dos menores de 15 años. Tras el impacto, organismos de atención que acudieron al lugar verificaron que la mujer había fallecido.

Los dos jóvenes, por su parte, resultaron lesionados como consecuencia del siniestro y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Autoridades investigan lo ocurrido

Luego del accidente, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar cómo se produjo el impacto.

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Por tratarse de un siniestro en el que estuvieron involucrados dos menores de edad, serán las autoridades competentes las encargadas de avanzar en las indagaciones y establecer las responsabilidades que correspondan dentro del proceso.

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Hasta el momento, la información disponible señala que la mujer se encontraba atravesando la vía cuando ocurrió el choque con la motocicleta.

Comunidad pide medidas para controlar la velocidad

Tras conocerse el caso, habitantes del sector han manifestado su preocupación por las condiciones de movilidad en la zona y han solicitado medidas que permitan mejorar la seguridad vial.

Entre las peticiones mencionadas por la comunidad está la instalación de reductores de velocidad, debido a la preocupación por el tránsito vehicular que se registra en este sector de San Cristóbal.

La solicitud busca que se implementen mecanismos de control que contribuyan a prevenir nuevos siniestros en la zona.

El caso ocurrido en la vereda Travesías quedó en manos de las autoridades, que deberán establecer las circunstancias precisas del accidente y avanzar en las investigaciones correspondientes.