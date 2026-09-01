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    ¡Pilas con el grifo! Medellín registra severo déficit hídrico por baja reserva en los embalses

    ¡El nivel de los embalses está en punto crítico y la cosa es en serio! Conozca las cifras del déficit hídrico.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Pilas con el grifo! Medellín registra severo déficit hídrico por baja reserva en los embalses

    Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que el racionamiento de agua obedece a factores geográficos por la sequía y pidió ahorro masivo de energía.

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    Ante el avance implacable del Fenómeno de El Niño y la disminución drástica de los caudales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un balance sobre las medidas de contingencia y los racionamientos de agua que afectan a diversos sectores de la capital antioqueña.

    El mandatario fue enfático al desmentir versiones que sugerían criterios socioeconómicos en los cortes del servicio, aclarando que las decisiones de Empresas Públicas de Medellín (EPM) responden a rigurosas variables técnicas.

    Gutiérrez precisó que la contingencia se concentra en el sistema de Piedras Blancas, una infraestructura hidráulica cuya capacidad se ha visto comprometida por la histórica secaquedad que golpea a las cuencas abastecedoras del oriente.

    Esta afectación se refleja de manera directa en las redes de distribución que surten a las comunas del nororiente y centro-oriente de la ciudad. «Esto no tiene nada que ver en condiciones económicas, tiene que ver en condiciones geográficas de un acueducto que básicamente se surte del sistema de Piedras Blancas», afirmó el mandatario local.

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    Según las cifras presentadas por la alcaldía, el sistema registra un déficit diario de 10 millones de litros de agua, equivalentes a un faltante constante de 120 litros por segundo.

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    A este complejo panorama hídrico se suma un incremento atípico en la demanda ciudadana, toda vez que entre el 18 y el 24 de agosto el consumo aumentó en 48 millones de litros en las zonas impactadas, agotando rápidamente las reservas operativas.

    El impacto del clima adverso también se extiende a la infraestructura energética del país. Gutiérrez advirtió que el río Cauca registra caudales mínimos históricos, lo que obligó a operar la central Hidroituango con solo dos de sus cuatro turbinas para preservar los niveles del embalse.

    Frente a la gravedad de la crisis, el alcalde lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para adoptar hábitos estrictos de uso eficiente del recurso hídrico y la electricidad.

    «En este momento cada gota cuenta porque de no tomar decisiones de ahorro esto podría extenderse a muchas zonas de la ciudad y también a otras zonas del país», concluyó, enfatizando que superar la temporada del Fenómeno de El Niño requiere del compromiso colectivo de todos los habitantes para evitar mayores restricciones en el suministro.

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