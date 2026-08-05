Resumen: Una niña de 3 años murió en Boynton Beach, Florida, después de quedar atrapada mientras jugaba con un juego de cocina de madera. La menor fue encontrada inconsciente en la vivienda donde estaba bajo cuidado de la pareja de su niñera y trasladada en estado crítico a un hospital. Permaneció varios días bajo atención médica antes de que se confirmara su fallecimiento. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y, hasta ahora, no se han presentado cargos.

¡Terrible accidente en Florida! Niña de 3 años murió tras quedar atrapada en un juego de cocina

Una niña de 3 años murió en Florida después de sufrir una emergencia mientras jugaba en la vivienda donde permanecía bajo el cuidado de una persona encargada de su supervisión. El caso ocurrió en Boynton Beach y terminó con el fallecimiento de la menor varios días después de ser trasladada a un hospital.

De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Policía de Boynton Beach, la niña se encontraba en la casa de una niñera junto con su hermano cuando ocurrió el incidente. La niñera había salido del lugar y, según la información preliminar recopilada por las autoridades, los menores quedaron bajo el cuidado de su pareja.

El adulto permanecía en otra zona de la vivienda y realizaba revisiones periódicas a los niños, además de llevarles alimentos. Durante una de esas verificaciones encontró a la niña en una situación de emergencia relacionada con un juego de cocina de madera.

La menor fue encontrada inconsciente

La Policía indicó que la niña fue localizada con la cabeza atrapada en una parte del juego de cocina. Su hermano habría explicado posteriormente a los investigadores que algunos juguetes habían caído dentro de la estructura y que, al intentar recuperarlos, la menor quedó atrapada.

Las autoridades no han establecido cuánto tiempo permaneció en esa situación antes de ser encontrada.

Al percatarse de lo ocurrido, la pareja de la niñera logró liberar a la niña y comenzó a realizar maniobras de primeros auxilios mientras llegaban los servicios de emergencia.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar poco después de las 11:00 de la mañana y trasladaron a la menor a un hospital local, donde ingresó en estado crítico.

La niña permaneció bajo atención médica durante los días siguientes. Finalmente, el 27 de julio, fue declarada muerta, según la actualización difundida por el Departamento de Policía de Boynton Beach.

La información sobre el caso fue reportada por ABC News, que citó declaraciones de las autoridades locales.

El juego de cocina era de segunda mano

Uno de los elementos que ahora hacen parte de la investigación es el juguete involucrado en el accidente.

Según explicó un portavoz policial, se trataba de un juego de cocina fabricado en madera que había sido adquirido años atrás a través de Facebook Marketplace. Las autoridades también difundieron una fotografía del objeto para facilitar la identificación de sus características.

Esto le podría interesar: ¡Atrapados en las alturas y en pleno aguacero! El dramático momento que vivieron varios jóvenes en una feria

La Policía señaló que el juego no contaba con marcas que permitieran establecer su fabricante, modelo o marca.

Por el momento, las autoridades no han informado que el producto estuviera sujeto a una alerta o retiro del mercado, ni han establecido públicamente que su diseño haya sido la causa del accidente. La investigación deberá determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

La investigación continúa

El caso permanece bajo investigación en Boynton Beach. Hasta el momento, no se han presentado cargos, de acuerdo con un portavoz del Departamento de Policía consultado por ABC News.

Las autoridades tampoco han informado públicamente el nombre de la menor ni han establecido en la información inicial cuánto tiempo estuvo atrapada antes de ser encontrada.

La investigación busca esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente y establecer qué ocurrió durante el periodo en que la niña permaneció bajo cuidado en la vivienda.

Por ahora, la Policía ha confirmado que la menor fue encontrada inconsciente, recibió atención de emergencia y fue trasladada a un centro médico en estado crítico antes de que se confirmara su muerte cuatro días después.

El caso permanece abierto mientras las autoridades recopilan información para determinar cómo ocurrió el accidente y si existe alguna responsabilidad relacionada con lo sucedido.