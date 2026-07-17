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    ¡Durísimo! Terremoto de 7.4 sacudió el sur de México y se sintió en varios países

    Un terremoto en México de magnitud 7.4 se registró cerca de la frontera con Guatemala y fue sentido en varios países.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Durísimo! Terremoto de 7.4 sacudió el sur de México y se sintió en varios países
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡Durísimo! Terremoto de 7.4 sacudió el sur de México y se sintió en varios países

    Resumen: El terremoto en México de magnitud 7.4 sacudió el sur del país, cerca de la frontera con Guatemala. Las autoridades evalúan posibles daños tras el fuerte sismo.

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    Un terremoto en México de magnitud 7.4 sacudió este viernes 17 de julio el sur del país, con epicentro ubicado en la costa sur, cerca de la frontera con Guatemala, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El fuerte movimiento telúrico también fue percibido en varios países de la región.

    La intensidad del evento hizo que el temblor fuera sentido por habitantes de distintas ciudades, mientras las autoridades activaron los protocolos correspondientes para evaluar la situación.

    Tras el terremoto en México, organismos de emergencia iniciaron recorridos y verificaciones para determinar si el movimiento dejó afectaciones en infraestructura, viviendas o vías. Hasta el momento, las autoridades continúan recopilando información sobre posibles daños y no han entregado un balance definitivo.

    El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro en la costa sur de México, una región con alta actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas. Por esa razón, este tipo de eventos suele activar de inmediato los sistemas de monitoreo y respuesta de los organismos de gestión del riesgo.

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    Mientras avanzan las inspecciones, las autoridades mantienen el llamado a la población para seguir únicamente la información emitida por los canales oficiales y atender las recomendaciones de los organismos de emergencia.

    Noticia en desarrollo…

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