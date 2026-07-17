Resumen: Conozca los cierres viales que tendrá Bogotá por el desfile del 20 de Julio, los cambios en TransMiZonal y cómo funcionará el pico y placa regional durante el Plan Retorno.

¡Pilas si va a salir! Bogotá tendrá cierres y desvíos por el desfile del 20 de Julio

Los cierres viales por la conmemoración del 20 de Julio modificarán la movilidad en Bogotá durante el fin de semana y el lunes festivo.

Las restricciones aplicarán tanto para los ensayos del desfile militar como para el evento principal, por lo que las autoridades recomendaron a los ciudadanos planear con anticipación sus desplazamientos.

En esta ocasión, el desfile se desarrollará en el sur de la capital, sobre la avenida Villavicencio, entre el centro comercial Ensueño y el barrio Casa Linda.

Debido a ello, habrá restricciones de tránsito en la avenida Boyacá, en su calzada lenta en sentido norte-sur, entre la diagonal 52 sur y la carrera 24, desde las 12:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. También permanecerán cerradas la avenida Gaitán Cortés, entre la avenida Boyacá y la calle 68F sur, y la avenida Villavicencio, entre la Autopista Sur y la avenida Boyacá, ambas en los dos sentidos y en el mismo horario.

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Los cierres viales también se implementarán durante el ensayo del desfile, programado para el sábado 18 de julio desde las 9:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. del domingo 19 de julio, cuando las restricciones se aplicarán de manera gradual.

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En materia de transporte público, dejarán de operar temporalmente las rutas 6-1 Candelaria, 6-1C Casa Linda, 6-3 Sierra Morena, H625 Potosí y H604 Santo Domingo.

Además, 34 rutas de TransMiZonal modificarán sus recorridos y utilizarán corredores alternos como la Autopista Sur, la avenida Boyacá, las carreras 72 y 73, la diagonal 70 sur, la calle 64 sur y la diagonal 62 sur.

Los cierres viales coincidirán con el Plan Retorno del lunes festivo. Ese día también regirá el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a Bogotá: entre las 12:00 m. y las 4:00 p.m. solo podrán ingresar vehículos con placa par, mientras que de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. el ingreso será exclusivo para los automotores con placa impar.

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