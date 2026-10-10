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Resumen: La Policía verifica mensajes sobre presuntas desapariciones en el Oriente antioqueño. El GAULA no ha recibido denuncias por secuestro en la subregión.

Autoridades aclaran: no hay denuncias de secuestro tras mensajes sobre jóvenes desaparecidos en Antioquia

La Policía Nacional verifica los mensajes sobre presuntas desapariciones en el Oriente antioqueño que circulan en redes sociales y que mencionan a jóvenes de varios municipios de esa subregión.

Según el GAULA de Antioquia, hasta ahora no se ha recibido ninguna denuncia por secuestro en la subregión. Además, no hay información confirmada que permita establecer que los casos mencionados en las publicaciones estén conectados entre sí o respondan a una misma actividad criminal.

Ante la circulación de estas publicaciones, las autoridades pidieron mantener la calma y no compartir contenidos sin verificar. También invitaron a reportar cualquier situación sospechosa que pueda aportar a las verificaciones.

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Entre las recomendaciones, la Policía sugirió mantener comunicación constante con los familiares, informarles sobre los desplazamientos y avisar a las autoridades ante cualquier hecho que requiera su intervención.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad y la convivencia. También aseguró que seguirá atenta a la información que circula sobre las supuestas desapariciones en el Oriente antioqueño mientras continúan las verificaciones.

Acabe recordar que cualquier emergencia puede reportarse a la línea 123, y los casos de secuestro o extorsión pueden informarse al GAULA a través de la línea 165.

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