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Resumen: El terremoto de 7,4 en Colombia deja 331 muertos, 4.439 heridos y más de 361.000 damnificados, según el nuevo balance de la UNGRD.

Colombia eleva a 331 los muertos por el terremoto del 10 de agosto

La cifra de víctimas que dejó el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en Colombia continúa aumentando.

Un nuevo balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 331 personas fallecidas, 4.439 heridas y 240 desaparecidas.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y generó afectaciones en 494 municipios de 16 departamentos. De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia dejó 361.353 damnificados.

Entre los daños materiales se contabilizan 178.515 viviendas averiadas y 31.613 destruidas. Además, 5.884 edificaciones resultaron afectadas y otras 603 colapsaron completamente.

El impacto también alcanzó infraestructura esencial para las comunidades. La UNGRD reportó daños en 378 centros de salud, 3.758 instituciones educativas, 4.334 centros comunitarios, 440 vías, cinco aeropuertos, 118 acueductos y 90 puentes, entre vehiculares y peatonales.

Gobierno inicia fase de reconstrucción

Tras las labores de atención y recuperación, el Gobierno Nacional comenzó una nueva etapa enfocada en la reconstrucción de las zonas más afectadas. Durante una visita a Quibdó, el presidente Abelardo De La Espriella anunció las primeras medidas para atender a las familias que perdieron sus viviendas.

Entre las acciones está la entrega inicial de 4.480 toneladas de materiales para reparar casas y la implementación de un esquema de reconstrucción asistida, en el que las comunidades aportan la mano de obra con acompañamiento de ingenieros y otros profesionales.

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También se anunció que las familias con daños menores recibirán materiales para reparar sus viviendas, mientras que quienes perdieron completamente sus casas podrán acceder a una nueva.

A partir del 26 de agosto, los hogares cuyas viviendas quedaron destruidas o inhabitables comenzarán a recibir una ayuda mensual de $875.452 durante tres meses, para un total de aproximadamente $2,6 millones por hogar.

En paralelo, el sector privado anunció nuevas ayudas. Grupo Argos amplió de 300 a 1.000 viviendas su compromiso de construir unidades de rápida ejecución, con la posibilidad de destinar hasta 600 de ellas al Chocó.

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