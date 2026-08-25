Resumen: La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para establecer las condiciones en que habrían sido alojados algunos niños, niñas y adolescentes que participaron en la Final Departamental de los Juegos Intercolegiados que se realizaron entre el 14 y el 23 de agosto de 2026 en Girardota , Antioquia

Procuraduría le pone el ojo al tema del alojamiento en los Intercolegiados en Girardota

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para establecer las condiciones en que habrían sido alojados algunos niños, niñas y adolescentes que participaron en la Final Departamental de los Juegos Intercolegiados que se realizaron entre el 14 y el 23 de agosto de 2026 en Girardota, Antioquia.

La actuación se originó tras conocer información divulgada públicamente sobre la situación de algunos menores de edad deportistas y verificar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) el Convenio Interadministrativo celebrado entre INDEPORTES Antioquia e INDER Girardota, que contemplaba la obligación de garantizar alojamiento en condiciones dignas a las delegaciones.

Según la información conocida por el Ministerio Público, algunos jóvenes habrían sido dispuestos para dormir directamente sobre el piso de un espacio destinado a servicios sanitarios, situación que será constatada por el ente de control para establecer si se cumplieron las obligaciones del convenio en el que se habrían contemplado $ 220 millones para el alojamiento de 5.500 personas.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia practicará las pruebas necesarias para identificar e individualizar a los servidores que, al parecer, tuvieron funciones relacionadas con la planeación, organización, ejecución y supervisión del componente de alojamiento, sin que la apertura de esta indagación implique una atribución anticipada de responsabilidad disciplinaria.

En contexto: Personero de Girardota denuncia que a jóvenes que están en Intercolegiados los tienen durmiendo en baños

De acuerdo con la denuncia publicada en Minuto30.com el pasado 18 de agosto, El personero, quien realizó una inspección nocturna a las instalaciones del Instituto de Deportes, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre (Inder Girardota) y pudo evidenciar la gravedad de la situación pues los menores fueron alojados en los pisos de los baños y camerinos del Coliseo Metropolitano de la localidad, desmintió la versión difundida por la administración municipal e Inder Girardota a través de un comunicado público, en el cual sostenían que el hospedaje de las delegaciones no era su responsabilidad directiva ni financiera.