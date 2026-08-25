Procuraduría le pone el ojo al tema del alojamiento en los Intercolegiados en Girardota

Resumen: La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para establecer las condiciones en que habrían sido alojados algunos niños, niñas y adolescentes que participaron en la Final Departamental de los Juegos Intercolegiados que se realizaron entre el 14 y el 23 de agosto de 2026 en Girardota, Antioquia
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para establecer las condiciones en que habrían sido alojados algunos niños, niñas y adolescentes que participaron en la Final Departamental de los Juegos Intercolegiados que se realizaron entre el 14 y el 23 de agosto de 2026 en Girardota, Antioquia.
La actuación se originó tras conocer información divulgada públicamente sobre la situación de algunos menores de edad deportistas y verificar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) el Convenio Interadministrativo celebrado entre INDEPORTES Antioquia e INDER Girardota, que contemplaba la obligación de garantizar alojamiento en condiciones dignas a las delegaciones.
Según la información conocida por el Ministerio Público, algunos jóvenes habrían sido dispuestos para dormir directamente sobre el piso de un espacio destinado a servicios sanitarios, situación que será constatada por el ente de control para establecer si se cumplieron las obligaciones del convenio en el que se habrían contemplado $ 220 millones para el alojamiento de 5.500 personas.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia practicará las pruebas necesarias para identificar e individualizar a los servidores que, al parecer, tuvieron funciones relacionadas con la planeación, organización, ejecución y supervisión del componente de alojamiento, sin que la apertura de esta indagación implique una atribución anticipada de responsabilidad disciplinaria.
En contexto: Personero de Girardota denuncia que a jóvenes que están en Intercolegiados los tienen durmiendo en baños
De acuerdo con la denuncia publicada en Minuto30.com el pasado 18 de agosto, El personero, quien realizó una inspección nocturna a las instalaciones del Instituto de Deportes, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre (Inder Girardota) y pudo evidenciar la gravedad de la situación pues los menores fueron alojados en los pisos de los baños y camerinos del Coliseo Metropolitano de la localidad, desmintió la versión difundida por la administración municipal e Inder Girardota a través de un comunicado público, en el cual sostenían que el hospedaje de las delegaciones no era su responsabilidad directiva ni financiera.
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