Resumen: El terremoto en Colombia deja 273 muertos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos, según el nuevo balance entregado por la UNGRD.

¡Sigue aumentando! Cifra de muertos por el terremoto en Colombia llega a 273

El terremoto en Colombia deja 273 personas fallecidas, 3.824 heridas y 377 desaparecidas, de acuerdo con el más reciente balance entregado este jueves 13 de agosto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El reporte fue presentado por David Santiago Tamayo, director de la UNGRD, durante una rueda de prensa en la que se actualizaron las cifras de la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo ubicado en San José del Palmar, Chocó.

Según el consolidado, 40.753 familias, equivalentes a 97.515 personas, han resultado afectadas por el terremoto. La cifra de desaparecidos corresponde al reporte de la Fiscalía General de la Nación.

De los 273 fallecidos, 250 cuerpos han ingresado a Medicina Legal. De estos, 227 ya fueron reconocidos y 189 fueron entregados a sus familiares para realizar las respectivas honras fúnebres.

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La emergencia también dejó importantes daños en infraestructura

La UNGRD reportó 12.584 viviendas destruidas y otras 74.873 averiadas. A esto se suman 172 edificios colapsados, 2.198 centros educativos afectados, 216 centros de salud y 825 centros comunitarios con daños.

También resultaron afectados 71 acueductos, 29 entidades bancarias y cinco aeropuertos. En cuanto a los animales, las autoridades reportaron 242 afectados y 99 rescatados, que permanecen en albergues con atención veterinaria.

Para evaluar la magnitud de los daños, la UNGRD indicó que ha procesado 166 imágenes satelitales de alta definición mediante alianzas con la NASA y otras entidades. Además, 85 municipios fueron priorizados para realizar tomas aéreas con aviones y drones, de las cuales 13 ya fueron completadas en Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío.

Mientras continúan las labores de respuesta, el Gobierno mantiene el monitoreo de otras emergencias, entre ellas la actividad del volcán Puracé, que permanece en alerta naranja, y los incendios forestales registrados en diferentes regiones del país.

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