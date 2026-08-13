Resumen: El fenómeno de El Niño podría mantenerse hasta 2027, con menos lluvias, temperaturas más altas y mayor riesgo de incendios en Colombia.

El fenómeno de El Niño toma fuerza y prende las alarmas por sequía en Colombia

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico tropical y podría permanecer activo hasta comienzos de 2027, según las proyecciones más recientes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

La entidad estima que existe una probabilidad superior al 90% de que El Niño se mantenga durante los próximos meses. Además, hay más de un 70% de posibilidad de que las temperaturas superficiales del mar en la región Niño 3.4 superen los 2 °C entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, una condición que ubicaría el fenómeno dentro de la categoría de intensidad muy fuerte.

El Ideam explicó que ya son tres los trimestres móviles consecutivos en los que se mantienen las condiciones asociadas con El Niño.

El océano Pacífico presenta un alto contenido de calor en sus capas subsuperficiales y la atmósfera muestra una respuesta cada vez más relacionada con el calentamiento del océano.

De mantenerse estas condiciones, Colombia podría experimentar una reducción de las lluvias, principalmente en las regiones Pacífica, Andina y Caribe, además de temperaturas del aire superiores a los valores habituales.

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El escenario podría generar una disminución progresiva de los niveles de ríos, quebradas, embalses y reservorios, afectando la disponibilidad de agua para el consumo humano, las actividades agrícolas y pecuarias y la generación de energía hidroeléctrica.

El aumento de las temperaturas y la menor cantidad de precipitaciones también elevarían el riesgo de incendios de cobertura vegetal y podrían favorecer episodios de deterioro de la calidad del aire.

El sector agropecuario también podría verse afectado por una menor disponibilidad de agua y condiciones climáticas adversas, mientras que los sistemas de abastecimiento y los servicios públicos enfrentarían una mayor demanda.

En materia de salud, el Ideam advierte que las altas temperaturas pueden aumentar los casos de deshidratación e insolación, especialmente entre niños y adultos mayores. También podrían presentarse condiciones favorables para la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

Ante este panorama, el Ideam pidió a las autoridades fortalecer los planes de contingencia, especialmente los relacionados con el abastecimiento y uso eficiente del agua, además de reforzar la prevención de incendios y los sistemas de monitoreo y alerta temprana.

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