¡La cifra sigue creciendo! Terremoto en Colombia deja más de 300 muertos

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Resumen: El terremoto en Colombia deja 304 muertos, 4.548 heridos y 426 desaparecidos, según el más reciente balance de la UNGRD.

El terremoto en Colombia deja un nuevo balance de emergencia con 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas, según la actualización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 6:30 de la mañana del 18 de agosto de 2026.

El reporte establece que 15 departamentos y 472 municipios presentan afectaciones, mientras que 292.043 personas, pertenecientes a 123.789 familias, han resultado impactadas por el movimiento telúrico de magnitud 7,4, registrado en San José del Palmar, Chocó. Además, 356 personas han sido rescatadas.

Uno de los principales impactos se concentra en las viviendas. En total, 134.342 presentan averías y otras 29.554 quedaron destruidas. También se reportan daños en 5.808 edificios, mientras que 267 estructuras colapsaron.

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La infraestructura pública y comunitaria también resultó afectada. El consolidado registra daños en 303 centros de salud, 3.443 instituciones educativas y 3.905 centros comunitarios.

En materia de transporte y servicios públicos, hay 413 vías afectadas, 86 acueductos, 49 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos con daños.

El terremoto en Colombia también dejó afectaciones en animales: 1.323 resultaron afectados y 496 fueron rescatados, de acuerdo con la información recopilada por la entidad.

A estas consecuencias se suma la actividad sísmica posterior. Hasta la 1:30 de la tarde del 17 de agosto se habían registrado 332 movimientos después del terremoto principal. De ellos, 21 superaron magnitud 3,0 y dos tuvieron magnitudes superiores a 4,0. Los eventos registrados estuvieron entre magnitud 0,6 y 4,8, con profundidades de hasta 118,4 kilómetros.

El balance del terremoto en Colombia continúa en consolidación con información enviada por los territorios y las entidades que participan en la atención de la emergencia.

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