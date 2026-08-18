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Resumen: Más de 5.000 menores de Medellín participaron en una jornada para prevenir la explotación sexual infantil y reconocer riesgos digitales.

¡Ojo con los peligros en internet! 5 mil niños de Medellín aprendieron sobre riesgos digitales

Más de 5.000 niñas, niños y adolescentes de Medellín participaron en una jornada de prevención enfocada en los riesgos digitales y en las amenazas relacionadas con la explotación y el abuso sexual infantil.

La actividad fue desarrollada por la Alcaldía de Medellín, en articulación con la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y la Policía de Infancia y Adolescencia.

La tercera jornada de la estrategia iGuardians, ¡Me Protejo!, llegó a instituciones educativas de las comunas Robledo, Aranjuez, Popular y Castilla. Durante las actividades se orientó a los estudiantes sobre situaciones que pueden ponerlos en peligro en internet, entre ellas la captación con fines sexuales, la sextorsión, la trata de personas y otras formas de violencia.

Los participantes también recibieron recomendaciones para reducir los riesgos digitales, especialmente mediante el uso adecuado de las configuraciones de privacidad, así como la supervisión de las aplicaciones y contenidos a los que tienen acceso los menores.

Con esta jornada, la estrategia alcanzó a 5.000 estudiantes, quienes se suman a los 15.000 impactados durante las dos actividades anteriores. Desde 2025, el programa acumula más de 20.000 niñas, niños y adolescentes beneficiados en Medellín.

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La iniciativa también incluyó capacitación para adultos responsables de la protección de los menores. En total, fueron formados 170 servidores y autoridades, 21 gestores de la Secretaría de Seguridad y 300 docentes de instituciones educativas.

Uno de los resultados de la campaña fue la identificación de 11 posibles casos que actualmente son atendidos por las autoridades, en coordinación con HSI.

Las jornadas buscan entregar herramientas para que los menores reconozcan situaciones de riesgo y puedan adoptar medidas de protección frente a amenazas que pueden presentarse tanto en espacios físicos como en plataformas digitales.

La Alcaldía mantiene este tipo de acciones como parte de las estrategias de prevención frente a la explotación sexual infantil y los riesgos digitales que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

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