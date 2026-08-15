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Resumen: El terremoto en Colombia deja 294 muertos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, además de miles de viviendas e infraestructura afectadas.

Terremoto en Colombia deja una tragedia de gran magnitud: ya son 294 muertos y 320 desaparecidos

El terremoto en Colombia ocurrido el lunes 10 de agosto deja, con corte oficial al sábado 15 de agosto, un balance de 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas.

El movimiento telúrico, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó daños en diferentes zonas del centro y occidente del país.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan en varios municipios, mientras los organismos de socorro mantienen desplegados equipos para localizar personas entre los escombros. Hasta el momento, 353 ciudadanos han sido rescatados con vida durante las labores de emergencia.

Pereira se encuentra entre las ciudades más afectadas, con edificaciones colapsadas y operaciones de rescate que se han extendido durante los días posteriores al sismo. Cali, Manizales, Armenia y Quibdó también registraron importantes daños.

En Cali, además de las afectaciones estructurales, las autoridades mantienen labores de búsqueda de personas desaparecidas y evaluaciones sobre viviendas, edificios y otras infraestructuras.

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El terremoto en Colombia dejó 115.461 personas afectadas, correspondientes a 54.008 familias distribuidas en 448 municipios de 15 departamentos. En materia de vivienda, 14.493 resultaron destruidas y otras 81.506 presentaron averías. Además, 66 edificios colapsaron.

La emergencia también ocasionó daños en 241 centros de salud, 2.612 instituciones educativas, 298 vías de transporte, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares y cinco aeropuertos.

Chocó, donde se ubicó el epicentro, registra más de 41.500 damnificados. En la zona también se han reportado más de 250 réplicas.

Las autoridades mantienen activadas las medidas de emergencia, los albergues y los operativos de asistencia humanitaria, mientras continúan evaluando los daños y atendiendo a las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia.

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