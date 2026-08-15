Resumen: La emergencia climática obligó a suspender momentáneamente el evento. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas y la logística trabajó a toda marcha para garantizar la presentación de El Charrito Negro.

Fuerte aguacero desplomó techo de la tarima en las Fiestas del Agua de San Carlos: Alcalde entrega parte de tranquilidad

Minuto30.com .- Las tradicionales Fiestas del Agua en el municipio de San Carlos (Antioquia) sufrieron un percance climático durante la noche de este fin de semana. Un fuerte y prolongado aguacero provocó que el techo de la tarima principal presentara una severa inclinación hasta desplomarse, lo que obligó a detener la programación musical.

El alcalde del municipio, Santiago Daza, se pronunció rápidamente sobre el incidente para evitar pánico entre los asistentes y los familiares de quienes disfrutaban de las festividades.

Una emergencia sin heridos

El mandatario local confirmó que, gracias a la rápida evacuación y a los protocolos de seguridad implementados por el equipo logístico, la caída de la estructura no dejó ninguna persona lesionada.

«Les pido paciencia, calma y tranquilidad. Un fenómeno natural nos puede pasar a cualquiera», señaló el alcalde Daza, haciendo un llamado a la comunidad a permanecer unida y acatar estrictamente las recomendaciones de los organismos de socorro.

El show continúa: Logística a contrarreloj y solidaridad

A pesar del susto provocado por la fuerza de la naturaleza, la administración municipal aseguró que la prioridad número uno en este momento era adecuar el lugar para garantizar condiciones 100% seguras.

El equipo técnico y logístico trabajó de manera intensiva para levantar nuevamente la estructura y poder darle continuidad a la agenda de las Fiestas del Agua. El alcalde Daza confirmó en ese momento un detalle muy esperado por el público: el reconocido artista de música popular El Charrito Negro ya viene en camino hacia San Carlos, por lo que se están haciendo todos los esfuerzos para no cancelar su presentación.

Además del componente cultural, la rápida reactivación del evento tiene un propósito humanitario de fondo. La programación de este fin de semana es fundamental para la recolección de ayudas destinadas a los damnificados del reciente terremoto, por lo que la alcaldía reiteró la importancia de la asistencia y la solidaridad de todos los sancarlitanos en medio de la adversidad.