¡El suelo rugió! El violento terremoto de 7.4 le desplomó el techo al Coliseo de Sonsón
Resumen: El techo del Coliseo Municipal de Sonsón se vino abajo tras el potente terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en Chocó. Organismos de socorro evalúan los daños.
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Un panorama desolador y momentos de alto impacto se vivieron en el municipio de Sonsón, ubicado en el Oriente antioqueño, luego de que el violento terremoto de magnitud 7.4, registrado a las 7:34 a.m., provocara el colapso total de la estructura del techo del Coliseo Municipal.
El sacudón, con epicentro a 9 kilómetros de Nóvita, Chocó, estremeció gran parte del territorio nacional y varios países vecinos, dejando graves estragos en la infraestructura de esta localidad.
El Coliseo Polideportivo, reconocido como el principal escenario para la práctica de disciplinas bajo techo como baloncesto, voleibol y fútbol de salón, cedió ante la fuerza del movimiento telúrico.
La imponente estructura metálica y las cubiertas del recinto se vinieron abajo por completo, dejando la edificación destruida y generando escenas de conmoción entre los habitantes que residen cerca de la Plaza Principal y de la Plazuela de Henao.
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Ante la emergencia provocada por el terremoto, personal de rescate, organismos de socorro y cuadrillas técnicas hicieron presencia inmediata en el casco urbano para acordonar la zona del siniestro y realizar labores de verificación.
Las autoridades avanzan en la evaluación de los escombros para descartar la presencia de personas atrapadas o heridas bajo las vigas colapsadas, al tiempo que inspeccionan los sectores aledaños para determinar el nivel de afectación en otros inmuebles de la municipalidad.
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