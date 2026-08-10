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    ¡Pilas! El Metro dejó de operar en todas sus líneas para hacer verificaciones tras el temblor

    El Metro informó que no hay servicio en todo el sistema.

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Pilas! El Metro cambia horarios por la Feria de las Flores: habrá servicio hasta medianoche
    Foto de cortesía.
    ¡Pilas! El Metro dejó de operar en todas sus líneas para hacer verificaciones tras el temblor

    Resumen: El Metro de Medellín suspendió de manera preventiva el servicio en las líneas A y B de trenes, así como en los Metrocables H, J, K, L, M y P, debido a inspecciones técnicas que su personal adelanta en la infraestructura de estaciones y viaductos. La empresa trabaja en la evaluación del sistema para garantizar la seguridad de las instalaciones antes de restablecer la operación, por lo que se recomienda a los usuarios planificar rutas alternativas de transporte y mantenerse atentos a las redes oficiales.

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    El sistema de transporte masivo Metro de Medellín informó la suspensión temporal de la operación en sus principales corredores debido a revisiones de seguridad e infraestructura en estaciones y viaductos.

    Actualmente, personal técnico y especializado se encuentra desplegado en los diferentes puntos de la red realizando evaluaciones detalladas para garantizar las condiciones óptimas antes de proceder con el restablecimiento gradual del servicio.

    Líneas afectadas por la interrupción

    La medida preventiva mantiene fuera de funcionamiento tanto la red principal de trenes como la mayoría de los sistemas de cable aéreo:

    Líneas de trenes: Línea A y Línea B.

    Líneas de Metrocable: H (La Sierra), J (San Javier), K (Acevedo – Santo Domingo), L (Arví), M (Miraflores) y P (Picacho).

    Comunicado oficial

    Desde la empresa de transporte emitieron un mensaje a los usuarios recomendando buscar alternativas de movilidad mientras concluyen las inspecciones:

    «En este momento, personal técnico evalúa la infraestructura en estaciones y viaducto para restablecer el servicio, por lo tanto las líneas A y B de trenes, así como los Metrocables H, J, K, L, M y P no están prestando servicio. ¡Agradecemos su comprensión!»

    Recomendaciones para los usuarios
    Planificar rutas alternativas: Utilizar transporte público colectivo complementario o rutas integradas.

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    Paciencia y prevención: Evitar aglomeraciones en los accesos a las estaciones mientras avanzan las labores técnicas.

    Canales oficiales: Monitorear las redes institucionales del Metro para conocer el reporte de reapertura en tiempo real.

    ¡Pilas! El Metro dejó de operar en todas sus líneas para hacer verificaciones tras el temblor

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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