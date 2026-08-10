Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Metro de Medellín suspendió de manera preventiva el servicio en las líneas A y B de trenes, así como en los Metrocables H, J, K, L, M y P, debido a inspecciones técnicas que su personal adelanta en la infraestructura de estaciones y viaductos. La empresa trabaja en la evaluación del sistema para garantizar la seguridad de las instalaciones antes de restablecer la operación, por lo que se recomienda a los usuarios planificar rutas alternativas de transporte y mantenerse atentos a las redes oficiales.

¡Pilas! El Metro dejó de operar en todas sus líneas para hacer verificaciones tras el temblor

El sistema de transporte masivo Metro de Medellín informó la suspensión temporal de la operación en sus principales corredores debido a revisiones de seguridad e infraestructura en estaciones y viaductos.

Actualmente, personal técnico y especializado se encuentra desplegado en los diferentes puntos de la red realizando evaluaciones detalladas para garantizar las condiciones óptimas antes de proceder con el restablecimiento gradual del servicio.

Líneas afectadas por la interrupción

La medida preventiva mantiene fuera de funcionamiento tanto la red principal de trenes como la mayoría de los sistemas de cable aéreo:

Líneas de trenes: Línea A y Línea B.

Líneas de Metrocable: H (La Sierra), J (San Javier), K (Acevedo – Santo Domingo), L (Arví), M (Miraflores) y P (Picacho).

Comunicado oficial

Desde la empresa de transporte emitieron un mensaje a los usuarios recomendando buscar alternativas de movilidad mientras concluyen las inspecciones:

«En este momento, personal técnico evalúa la infraestructura en estaciones y viaducto para restablecer el servicio, por lo tanto las líneas A y B de trenes, así como los Metrocables H, J, K, L, M y P no están prestando servicio. ¡Agradecemos su comprensión!»

Recomendaciones para los usuarios

Planificar rutas alternativas: Utilizar transporte público colectivo complementario o rutas integradas.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Paciencia y prevención: Evitar aglomeraciones en los accesos a las estaciones mientras avanzan las labores técnicas.

Canales oficiales: Monitorear las redes institucionales del Metro para conocer el reporte de reapertura en tiempo real.

¡Pilas! El Metro dejó de operar en todas sus líneas para hacer verificaciones tras el temblor