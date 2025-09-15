Resumen: Un fuerte terremoto en Antioquia de 5.1 dejó a su paso graves daños en viviendas y edificios históricos en Uramita y Frontino.

El terremoto en Antioquia dejó más de 200 damnificados entre Uramita y Frontino

Un fuerte terremoto en Antioquia sacudió el occidente del departamento en la madrugada del domingo. Aunque el sismo, de magnitud 5.1, no dejó víctimas mortales, sí ocasionó graves afectaciones en viviendas, edificaciones históricas e infraestructura comunitaria. El epicentro del movimiento fue en el municipio de Uramita, pero los mayores daños se registraron en Frontino.

En Uramita, el alcalde Leonardo Úsuga informó que al menos 23 viviendas resultaron con daños estructurales, tres de ellas con pérdida total. Un total de 80 personas quedaron damnificadas, obligando a reubicar a cuatro familias.

Por otro lado, en Frontino la situación es aún más compleja, con 160 viviendas afectadas y daños en seis sedes educativas rurales, la sede del Concejo Municipal y la histórica Basílica Menor Nuestra Señora del Carmen.

Ante la magnitud de la emergencia, la alcaldía, junto al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, se encuentra en terreno adelantando el censo de daños y coordinando la atención a las familias que lo perdieron todo.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que, además del sismo de 5.1, se registraron otros dos movimientos de menor magnitud, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para mantener la calma y estar alerta a posibles réplicas.

