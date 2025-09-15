La delegación colombiana tuvo una destacada actuación en el Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu 2025, que se llevó a cabo del 13 al 14 de septiembre en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa en Ciudad de Panamá.

El evento reunió a atletas de 12 países, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina.

Uno de los protagonistas fue el atleta Alejandro Viviescas, quien logró dos medallas para el país. En la modalidad de Fighting, Viviescas dominó su grupo inicial, venciendo al uruguayo Juan Domínguez y al panameño Armando Hudson con un marcador de 50-0.

Posteriormente, en las semifinales, superó al dominicano Miguel Ángel Sosa y en la final se impuso nuevamente ante Juan Domínguez para llevarse el oro.

Jiu-Jitsu colombiano brilla en Panamá con múltiples medallas de oro

En la modalidad de Ne-waza, Viviescas también subió al podio. Tras vencer a Armando Hudson en la primera ronda y caer ante el mexicano Elías Cuevas, el colombiano se recuperó para vencer a su compatriota Enrique Arango y asegurar la medalla de bronce.

Además del éxito de Viviescas, otros atletas colombianos que se coronaron campeones en el certamen fueron Melany Henao, Juan Camilo Landázuri, Camilo Mora, Samuel Madrid, Daniel Linares, Mateo Salinas y Jaider Mora.

Con este desempeño, Colombia consiguió su décimo triunfo consecutivo en este evento continental, reafirmando su liderazgo en la disciplina.

