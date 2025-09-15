Minuto30
    Jiu-Jitsu colombiano brilla en Panamá con múltiples medallas de oro
    Deportistas colombianos brillan en Panamericano de Jiu-Jitsu en Panamá, ganando oro y consolidando liderazgo continental por décima vez. Foto: cortesía Federación Colombiana de Jiu-Jitsu
    Resumen: La delegación colombiana de jiu-jitsu tuvo una actuación sobresaliente en el Campeonato Panamericano 2025 en Ciudad de Panamá, logrando su décimo triunfo consecutivo en el evento. El desempeño del atleta Alejandro Viviescas fue particularmente destacado, ya que ganó la medalla de oro en la modalidad de Fighting y una medalla de bronce en la categoría de Ne-waza. Además de Viviescas, otros deportistas como Melany Henao, Juan Camilo Landázuri y Camilo Mora también obtuvieron medallas de oro, consolidando el liderazgo de Colombia en esta disciplina a nivel continental.

    Este resumen se realiza automáticamente.

    La delegación colombiana tuvo una destacada actuación en el Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu 2025, que se llevó a cabo del 13 al 14 de septiembre en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa en Ciudad de Panamá.

    El evento reunió a atletas de 12 países, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina.

    Uno de los protagonistas fue el atleta Alejandro Viviescas, quien logró dos medallas para el país. En la modalidad de Fighting, Viviescas dominó su grupo inicial, venciendo al uruguayo Juan Domínguez y al panameño Armando Hudson con un marcador de 50-0.

    Posteriormente, en las semifinales, superó al dominicano Miguel Ángel Sosa y en la final se impuso nuevamente ante Juan Domínguez para llevarse el oro.

    En la modalidad de Ne-waza, Viviescas también subió al podio. Tras vencer a Armando Hudson en la primera ronda y caer ante el mexicano Elías Cuevas, el colombiano se recuperó para vencer a su compatriota Enrique Arango y asegurar la medalla de bronce.

    Además del éxito de Viviescas, otros atletas colombianos que se coronaron campeones en el certamen fueron Melany Henao, Juan Camilo Landázuri, Camilo Mora, Samuel Madrid, Daniel Linares, Mateo Salinas y Jaider Mora.

    Con este desempeño, Colombia consiguió su décimo triunfo consecutivo en este evento continental, reafirmando su liderazgo en la disciplina.

