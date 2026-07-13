¡Terminó en la quebrada! Hombre resultó lesionado tras una aparatosa caída en Itagüí

Resumen: Un hombre resultó lesionado luego de caer a la canalización de una quebrada en el barrio Villa Lía, en Itagüí, cuando al parecer perdió el equilibrio mientras se encontraba sobre un árbol. Bomberos atendieron la emergencia, rescataron a la víctima y la trasladaron a un centro asistencial. Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Un hombre resultó lesionado luego de caer a la canalización de una quebrada en el barrio Villa Lía, en el municipio de Itagüí, durante la tarde-noche del sábado 11 de julio. La emergencia movilizó a los organismos de socorro, que acudieron al lugar para atender a la víctima y realizar su rescate.

De acuerdo con la información conocida, el hombre, quien al parecer se dedica a labores de reciclaje, se encontraba sobre un árbol ubicado en el sector cuando, por circunstancias que aún no han sido establecidas, perdió el equilibrio y terminó cayendo al cauce canalizado de la quebrada.

Las personas que presenciaron lo ocurrido alertaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida llegada del Cuerpo de Bomberos de Itagüí para atender la situación.

Bomberos realizaron el rescate y brindaron atención

Una vez en el sitio, los socorristas prestaron los primeros auxilios al hombre y adelantaron las maniobras necesarias para extraerlo de la canalización de forma segura.

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Tras ser rescatado, la víctima recibió atención inicial por parte del personal de emergencias y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para recibir valoración médica.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre la gravedad de las lesiones sufridas por el hombre ni sobre su estado de salud.

Se investigan las circunstancias del accidente

Por ahora, se desconocen las causas que ocasionaron la caída. La versión entregada por testigos indica que el hombre perdió el equilibrio mientras permanecía sobre el árbol, aunque serán las autoridades las encargadas de establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

El caso quedó en conocimiento de las entidades competentes, mientras la comunidad destacó la rápida reacción de los organismos de socorro, cuya intervención permitió atender la emergencia en pocos minutos.