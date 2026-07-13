Resumen: Una mujer de 53 años fue víctima de feminicidio en el barrio Popular a manos de su expareja, quien no aceptó que terminaran la relación. El agresor, de 45 años, se quitó la vida en el lugar

Gritos en el tercer piso alertaron a la familia: El trágico feminicidio que enluta al barrio Popular

Minuto30.com .- Un nuevo y desgarrador caso de violencia de género estremece a la ciudad. En la madrugada de este lunes 13 de julio, una mujer de 53 años fue víctima de feminicidio a manos de su expareja sentimental, quien, tras cometer el atroz crimen, decidió quitarse la vida en el lugar de los hechos.

La tragedia se registró sobre las 02:14 a.m. en una vivienda ubicada en jurisdicción del barrio Popular. De acuerdo con testimonios de conocidos, el violento desenlace fue la culminación de un ciclo de agresiones que se había intensificado en los últimos días tras la ruptura de la pareja, que llevaba aproximadamente tres años de relación.

Una escalada de violencia

Según los testimonios recopilados, la víctima había tomado la decisión de dar por terminada la relación sentimental hace apenas una semana. Sin embargo, el agresor se negó a aceptar la ruptura.

Un par de días después de la separación, el hombre acudió a la vivienda bajo la excusa de recoger unas pertenencias. En esa ocasión, el sujeto ya había mostrado su nivel de violencia al atacar a golpes a la mujer, un doloroso antecedente que precedió la tragedia de esta madrugada.

La desgarradora escena en el tercer piso

El silencio de la madrugada del lunes se rompió cuando los familiares de la víctima escucharon fuertes y desesperados gritos provenientes del tercer piso de la casa. Al subir rápidamente para verificar lo que estaba ocurriendo, se encontraron con una escena escalofriante: la mujer y su agresor yacían tendidos en el piso, rodeados de un charco de sangre, mientras el atacante aún sostenía un cuchillo en sus manos.

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En un intento desesperado por salvarle la vida, la mujer de 53 años fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario del noroccidente de la ciudad, a donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de 15 heridas por arma cortopunzante, localizadas principalmente en su rostro, cuello y mano izquierda, algunas reflejan que serían heridas de defensa.

El agresor tenía antecedentes y llaves de la casa

Por su parte, el atacante, de 45 años, falleció en el lugar de los hechos. Cuentan que el hombre presentaba una profunda puñalada a la altura del corazón, herida que, según las investigaciones preliminares, fue autoinfligida inmediatamente después de atacar a su expareja.

En el lugar se hallaron dos celulares, tres cuchillos y la llave que el atacante habría utilizado para ingresar a la vivienda.

Este lamentable feminicidio hoy tiene de luto a una familia y a toda la comunidad del sector.