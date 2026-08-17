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Resumen: Un juez de Medellín ordenó la detención preventiva en un centro carcelario del hombre señalado de provocar el incendio forestal en el sector de Las Palmas. La Fiscalía le imputó los delitos de daño en los recursos naturales y ecocidio, mientras avanza la investigación para establecer su responsabilidad. De ser condenado, podría enfrentar una pena de hasta 13 años de prisión.

¡Terminó en la cárcel! Hombre señalado de provocar incendio en Las Palmas enfrentará proceso judicial

Un juez de Medellín ordenó la detención preventiva en establecimiento carcelario de Wilder Jiménez, señalado de estar relacionado con el incendio forestal registrado en el sector de Las Palmas.

La decisión se tomó durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, en la que la Fiscalía General de la Nación le atribuyó provisionalmente los delitos de daño en los recursos naturales y ecocidio. La Alcaldía de Medellín interviene como víctima dentro del proceso y respaldó la solicitud de medida de aseguramiento.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que la captura fue realizada por la Policía Nacional en articulación con la administración distrital.

“Ayer la Policía Nacional, en articulación con la Alcaldía de Medellín, capturó al hombre señalado de ocasionar el incendio de grandes proporciones en Las Palmas”, afirmó el mandatario.

La decisión del juez

Durante la audiencia, el juez 20 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín ordenó que el procesado permanezca privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza la investigación.

La decisión corresponde a una medida preventiva y no representa una condena, por lo que será el proceso judicial el que determine si el señalado es responsable de los delitos que le fueron imputados.

En caso de ser hallado culpable por daño en los recursos naturales y ecocidio, podría enfrentar una pena de hasta 13 años de prisión, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia.

Las afectaciones que dejó el incendio

La conflagración ocurrió en una zona de montaña de Las Palmas y afectó aproximadamente 3,5 hectáreas de cobertura vegetal. El humo también generó afectaciones para personas que se encontraban en los alrededores.

🚨🔥 Absurdo.

En este incendios en Palmas hubo mano criminal. Fue provocado por este hombre que ya fue capturado y a espera de judicialización. Miren a este irresponsable. No tiene justificación alguna y debe responder ante la justicia. No tiene justificación alguna. Puso en… pic.twitter.com/47qT76flxT — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 15, 2026

Durante la audiencia se indicó que dos trabajadores de una construcción resultaron afectados por la inhalación de humo. Además, la urbanización Tierra Grata fue evacuada temporalmente como medida preventiva.

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El área comprometida hace parte de los Cerros Tutelares de Medellín, por lo que el incendio produjo impactos sobre un territorio de importancia ambiental para la ciudad.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín atendió la emergencia y trabajó para controlar las llamas.

El seguimiento que permitió ubicarlo

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La investigación contó con información obtenida mediante las cámaras de seguridad de la ciudad, cuyo seguimiento permitió a las autoridades ubicar al señalado después de la emergencia.

Según lo expuesto por la Fiscalía, durante la audiencia se presentaron elementos relacionados con el origen del fuego y las consecuencias que tuvo sobre el entorno y las personas ubicadas cerca del sitio.

La versión del señalado

Durante la diligencia judicial también se conoció la versión entregada por el procesado. Según su relato, se encontraba quemando cables para extraer cobre y venderlo cuando el viento habría provocado que las llamas se salieran de control.

El hombre habría manifestado que intentó retirarse del lugar después de advertir lo ocurrido, momento en el que fue detenido por la Policía.

Esta explicación será valorada dentro del proceso junto con los demás elementos recopilados por las autoridades.

Alcalde pidió que el caso avance

Tras la decisión judicial, Gutiérrez aseguró que la administración distrital continuará acompañando el proceso.

“Desde Medellín vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que estos casos lleguen hasta las últimas consecuencias conforme a la ley”, manifestó.

‼️ Ayer la Policía Nacional, en articulación con la Alcaldía de Medellín, capturó al hombre señalado de ocasionar el incendio de grandes proporciones en Las Palmas. Acaba de finalizar la audiencia y este sujeto deberá responder por el delito de daños en recursos naturales y… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 16, 2026

El mandatario también reiteró su llamado a proteger los recursos naturales y evitar acciones que puedan poner en riesgo a la población.

“El mensaje es claro: Medellín se respeta. Y quien le haga daño a nuestros recursos naturales o ponga en riesgo a nuestra gente tendrá que responder”, afirmó.

El proceso continuará mientras las autoridades judiciales establecen las circunstancias en las que se originó el incendio y determinan la eventual responsabilidad del señalado.