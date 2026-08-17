Resumen: Tras el terremoto del pasado lunes, cerca de 300 personas han buscado orientación en la Línea Amiga Saludable de Medellín. Según la Alcaldía, alrededor del 80 % de las consultas están relacionadas con angustia, ansiedad y estrés, mientras que los principales temores se centran en la posibilidad de nuevos sismos, daños en las viviendas y afectaciones a familiares. La línea 106 está disponible las 24 horas para brindar orientación.

El miedo después del sismo: cerca de 300 personas han buscado ayuda emocional en Medellín

El terremoto registrado el pasado lunes también ha dejado efectos en el bienestar emocional de habitantes de Medellín. Durante esta semana, cerca de 300 personas han acudido a la Línea Amiga Saludable para solicitar orientación, según informó la Alcaldía.

El servicio, que funciona las 24 horas, ha atendido consultas de ciudadanos que han experimentado diferentes reacciones después de sentir el movimiento telúrico. De acuerdo con la Secretaría de Salud, alrededor del 80 % de quienes han buscado acompañamiento manifiestan síntomas asociados con angustia, ansiedad y estrés.

Las autoridades explicaron que este tipo de respuestas pueden aparecer después de atravesar una situación que genere temor o incertidumbre, como ocurrió con el sismo que fue percibido con fuerza en Medellín.

El temor a otro sismo está entre las principales preocupaciones

Entre las situaciones que más inquietud han expresado las personas que han buscado orientación está la posibilidad de que se presente nuevamente un movimiento de tierra.

A esta preocupación se suman los temores relacionados con la seguridad de las viviendas y con lo que pueda ocurrirles a familiares o personas cercanas ante una eventual emergencia.

La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, señaló que experimentar este tipo de reacciones después de un evento como el terremoto no significa necesariamente que exista un problema, sino que puede tratarse de una respuesta ante lo ocurrido.

“Eso es algo absolutamente natural, algo que le puede ocurrir a cualquier persona. Fue un movimiento que se sintió muy fuerte en nuestra ciudad, y, obviamente, tiene que generar, pues, descompensaciones en las personas, pero buscar ayuda es lo correcto, es lo adecuado, y estamos ahí para hacer todas las orientaciones de las personas que lo necesiten”, indicó la funcionaria.

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La Alcaldía mantiene habilitada la atención

Ante el incremento de las solicitudes, la administración distrital recordó que los habitantes pueden acudir a la Línea Amiga Saludable, un servicio disponible durante las 24 horas para quienes requieran orientación.

El canal puede utilizarse desde teléfonos celulares marcando 106. En el caso de las líneas fijas, la atención está disponible a través del 604 444 4488.

La Alcaldía recomendó utilizar estos mecanismos de atención cuando las reacciones emocionales generadas por la emergencia provoquen preocupación o cuando una persona considere que necesita orientación.

Además de buscar acompañamiento, las autoridades plantearon algunas medidas de preparación frente a la posibilidad de que se presente una nueva situación de emergencia. Entre ellas está conversar con los integrantes de la familia y establecer con anticipación puntos de encuentro y protocolos de seguridad.

Estas acciones permiten que las personas tengan definido qué hacer y cómo comunicarse con sus familiares ante una eventual emergencia, especialmente en momentos en los que pueden presentarse temor o confusión.

Por ahora, el reporte de la Alcaldía da cuenta de cerca de 300 solicitudes de orientación recibidas durante la semana en la Línea Amiga Saludable, con una mayoría relacionada con manifestaciones de angustia, ansiedad y estrés después del terremoto.