Resumen: Cuatro personas fueron capturadas en el centro de Bogotá tras una persecución policial originada por un hurto a un establecimiento comercial. Los sospechosos intentaron huir en dos vehículos, pero uno de ellos chocó contra un bus de servicio público, lo que permitió su detención y la recuperación de algunos elementos robados.

¡Terminaron estrellados contra un bus! Operativo policial dejó 4 detenidos tras robo a local en el centro de Bogotá

Una persecución policial registrada en el centro de Bogotá culminó con la captura de cuatro personas señaladas de participar en un hurto a un establecimiento comercial, luego de que los presuntos implicados chocaran contra un bus de servicio público mientras intentaban escapar.

El hecho se presentó en las últimas horas en el sector de la carrera 9 con calle 24, en la localidad de Santa Fe, una zona de alta circulación vehicular y peatonal. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, uniformados que realizaban labores de patrullaje fueron alertados por la central de radio sobre un presunto robo en curso dentro de un local comercial del sector.

Según los autoridades, los sospechosos habrían ingresado al establecimiento tras violentar la chapa del inmueble y sustrajeron varios elementos de valor. Al notar la presencia policial, los implicados emprendieron la huida en dos vehículos particulares, lo que dio inicio a un operativo de seguimiento en coordinación con patrullas cercanas.

Ante la situación, la Policía activó el denominado “plan candado”, una estrategia de cierre y control vial que permitió restringir las rutas de escape en la zona. Durante el intento de evasión, uno de los automóviles involucrados colisionó contra un bus de servicio público, hecho que facilitó la rápida intervención de los uniformados y la posterior detención de los ocupantes.

Intentaron escapar de los uniformados pero chocaron contra un bus de servicio público. Capturamos a 3️⃣ hombres y una mujer que hurtaron objetos de un local comercial en #SantaFe y huían en un vehículo; nuestro "Plan Candado" permitió la recuperación de los objetos. pic.twitter.com/21fhjGn9dL Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 3, 2026

Como resultado del procedimiento, fueron capturados tres hombres y una mujer, quienes deberán responder ante la justicia por el delito de hurto. En el operativo también se logró la recuperación de un computador portátil y un teléfono celular que habían sido sustraídos del establecimiento afectado, así como la inmovilización de los vehículos utilizados durante la fuga.

Los capturados, junto con los elementos recuperados, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que adelantará las audiencias correspondientes para definir su situación legal.

Desde la Policía se reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de manera oportuna cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencias 123, resaltando que la información suministrada por la comunidad es clave para una reacción rápida y efectiva frente a este tipo de situaciones.