    El cargamento viajaba como encomienda aérea y fue detectado durante controles rutinarios en las bodegas de envíos nacionales.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡84 kilos de droga al descubierto! Intentaron enviar marihuana oculta en transformadores por El Dorado
    Foto: Policía de Bogotá

    Un cargamento de marihuana que superaba los 84 kilogramos fue detectado y decomisado en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, durante controles rutinarios realizados a encomiendas que transitaban por las bodegas de envíos nacionales.

    El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto, quienes desarrollaban labores de inspección y verificación de carga como parte de los operativos permanentes de control. Durante la revisión, un canino antinarcóticos alertó sobre una caja que presentaba comportamientos irregulares, lo que motivó una inspección más detallada del paquete.

    En el interior de la encomienda se hallaron dos transformadores de energía que, al ser revisados minuciosamente, ocultaban una sustancia vegetal con olor y características similares a la marihuana. Tras el procedimiento de verificación, las autoridades confirmaron que se trataba de 71 paquetes envueltos en vinipel, con un peso total aproximado de 84.225 gramos del estupefaciente.

    De acuerdo con el reporte oficial, el envío tenía como origen la ciudad de Barranquilla y como destino final la isla de San Andrés. Esta modalidad, según indicaron las autoridades, busca camuflar sustancias ilícitas dentro de mercancías de uso común para intentar evadir los controles de seguridad en el transporte aéreo de carga.

    La sustancia incautada fue dejada a disposición de las autoridades judiciales competentes, mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del envío, así como determinar si se trata de una estructura dedicada al uso de encomiendas para el transporte de estupefacientes a otras regiones del país.

    Desde la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, a través de la línea de emergencias 123 o acudiendo al CAI más cercano, resaltando la importancia de la denuncia y la cooperación ciudadana en la lucha contra el tráfico de drogas.


