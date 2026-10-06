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Resumen: Una pareja fue capturada en la estación Calle 100 de TransMilenio, luego de que presuntamente agrediera a una guarda de seguridad que les pidió retirarse del sistema por realizar ventas informales. La Policía acudió al lugar tras el llamado de apoyo, realizó las capturas y dejó a los dos señalados a disposición de las autoridades por el presunto delito de lesiones personales.

¡Terminaron capturados! Pareja habría agredido a una guarda de TransMilenio tras llamado por ventas informales

Una pareja de vendedores informales fue capturada en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de ser señalada de agredir físicamente a una guarda de seguridad de TransMilenio en la estación Calle 100, ubicada en la localidad de Barrios Unidos.

Según el reporte de las autoridades, el hecho se originó cuando la trabajadora de seguridad les solicitó al hombre y a la mujer que abandonaran el sistema de transporte público, debido a que presuntamente se encontraban realizando ventas informales dentro de las instalaciones.

La situación terminó en una agresión

Tras recibir la solicitud por parte de la guarda, la pareja habría reaccionado de manera violenta y, de acuerdo con la información entregada por la Policía, se presentó una agresión física contra la trabajadora.

Ante la situación, el personal de seguridad pidió apoyo a las autoridades. Los uniformados llegaron hasta el lugar y procedieron a capturar en flagrancia a los dos señalados involucrados en el hecho.

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Fueron dejados a disposición de las autoridades

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Después de las capturas, el hombre y la mujer fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de adelantar el respectivo proceso de judicialización por el presunto delito de lesiones personales.

El procedimiento se suma a las acciones adelantadas por la Policía dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá. De acuerdo con las cifras reportadas por la institución, en lo corrido de 2026 se han realizado 1.540 capturas por diferentes delitos al interior del sistema.

Llamado a resolver los conflictos mediante el diálogo

Frente a este tipo de situaciones, la Secretaría Distrital de Seguridad hizo un llamado a la ciudadanía para que las diferencias sean resueltas mediante el diálogo y sin recurrir a comportamientos que puedan afectar la convivencia o poner en riesgo a otras personas.

La entidad también recordó que cualquier situación que represente un riesgo para la seguridad o la convivencia puede ser reportada a la Línea 123, desde donde se pueden activar las acciones correspondientes de las autoridades.