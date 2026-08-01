Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Se alista el gran éxodo! Más de 600 mil viajeros pasarán por Terminales Medellín en Feria de Flores

    Comenzó la temporada más movida del año. Terminales Medellín espera recibir y despachar 611.000 viajeros durante la Feria de las Flores.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se alista el gran éxodo! Más de 600 mil viajeros pasarán por Terminales Medellín en Feria de Flores

    Resumen: Terminales Medellín proyecta movilizar 611.000 viajeros durante la Feria de las Flores, tras cerrar la temporada de mitad de año con más de 3,5 millones de pasajeros.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Terminales Medellín cerró la temporada de vacaciones de mitad de año con un balance positivo, luego de movilizar a 3.581.927 viajeros y 302.896 vehículos entre el 5 de junio y el 31 de julio. Ahora, la entidad se prepara para uno de los periodos de mayor afluencia del año con motivo de la Feria de las Flores, cuando espera recibir y despachar cerca de 611.000 pasajeros.

    Durante la temporada vacacional, los días con mayor movimiento se registraron en los puentes festivos y en las jornadas posteriores a estos, especialmente entre el 5 y el 9 de junio, del 12 al 16 y del 26 al 30 del mismo mes, así como entre el 10 y el 14 y del 17 al 21 de julio.

    De acuerdo con la entidad, la operación se desarrolló con normalidad gracias al trabajo coordinado entre Terminales Medellín, la Secretaría de Movilidad, la Policía Nacional, las empresas transportadoras y demás entidades encargadas de garantizar el servicio y la seguridad de los viajeros.

    Con el inicio de la Feria de las Flores 2026, la expectativa es movilizar aproximadamente 611.000 personas y cerca de 53.000 vehículos entre el 31 de julio y el 9 de agosto, una de las temporadas de mayor demanda para el transporte terrestre hacia y desde la capital antioqueña.

    Lea también: Médico fue condenado por abusar sexualmente de una paciente durante una consulta en Medellín

    Además de fortalecer la operación logística, Terminales Medellín hará parte de la programación cultural de la feria con actividades gratuitas para viajeros y visitantes.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    En la Terminal del Norte, los días 1 y 2 de agosto se realizará la Muestra de Músicas Populares y Bailables de la Red de Músicas de Medellín, entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m.

    Por su parte, la Terminal del Sur será escenario del Festival de Bandas, este 1 de agosto, entre la 1:00 p.m. y las 8:00 p.m., mientras que el Festival Parrandero se llevará a cabo el próximo 8 de agosto, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

    Las autoridades recomendaron a quienes viajarán durante estos días programar con anticipación sus desplazamientos, comprar los tiquetes en puntos autorizados y llegar con suficiente tiempo a las terminales para evitar contratiempos durante la Feria de las Flores.

    ¡Se alista el gran éxodo! Más de 600 mil viajeros pasarán por Terminales Medellín en Feria de Flores

    Foto de cortesía.

    ¡Se alista el gran éxodo! Más de 600 mil viajeros pasarán por Terminales Medellín en Feria de Flores

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.