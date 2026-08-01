Resumen: Terminales Medellín proyecta movilizar 611.000 viajeros durante la Feria de las Flores, tras cerrar la temporada de mitad de año con más de 3,5 millones de pasajeros.

¡Se alista el gran éxodo! Más de 600 mil viajeros pasarán por Terminales Medellín en Feria de Flores

Terminales Medellín cerró la temporada de vacaciones de mitad de año con un balance positivo, luego de movilizar a 3.581.927 viajeros y 302.896 vehículos entre el 5 de junio y el 31 de julio. Ahora, la entidad se prepara para uno de los periodos de mayor afluencia del año con motivo de la Feria de las Flores, cuando espera recibir y despachar cerca de 611.000 pasajeros.

Durante la temporada vacacional, los días con mayor movimiento se registraron en los puentes festivos y en las jornadas posteriores a estos, especialmente entre el 5 y el 9 de junio, del 12 al 16 y del 26 al 30 del mismo mes, así como entre el 10 y el 14 y del 17 al 21 de julio.

De acuerdo con la entidad, la operación se desarrolló con normalidad gracias al trabajo coordinado entre Terminales Medellín, la Secretaría de Movilidad, la Policía Nacional, las empresas transportadoras y demás entidades encargadas de garantizar el servicio y la seguridad de los viajeros.

Con el inicio de la Feria de las Flores 2026, la expectativa es movilizar aproximadamente 611.000 personas y cerca de 53.000 vehículos entre el 31 de julio y el 9 de agosto, una de las temporadas de mayor demanda para el transporte terrestre hacia y desde la capital antioqueña.

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Además de fortalecer la operación logística, Terminales Medellín hará parte de la programación cultural de la feria con actividades gratuitas para viajeros y visitantes.

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En la Terminal del Norte, los días 1 y 2 de agosto se realizará la Muestra de Músicas Populares y Bailables de la Red de Músicas de Medellín, entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m.

Por su parte, la Terminal del Sur será escenario del Festival de Bandas, este 1 de agosto, entre la 1:00 p.m. y las 8:00 p.m., mientras que el Festival Parrandero se llevará a cabo el próximo 8 de agosto, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Las autoridades recomendaron a quienes viajarán durante estos días programar con anticipación sus desplazamientos, comprar los tiquetes en puntos autorizados y llegar con suficiente tiempo a las terminales para evitar contratiempos durante la Feria de las Flores.

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