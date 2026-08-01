Resumen: Un médico condenado recibió una pena de 16 años de prisión por abusar sexualmente de una paciente de 18 años durante una consulta en Medellín.

Médico fue condenado por abusar sexualmente de una paciente durante una consulta en Medellín

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de conocimiento condenó a 16 años de cárcel al médico Radamés Manuel, tras encontrarlo responsable del delito de acceso carnal violento contra una joven de 18 años en Medellín.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 2020, cuando la víctima acudió a un centro asistencial por un fuerte dolor de migraña. Durante la consulta médica, el profesional de la salud habría aprovechado la atención para besarla sin su consentimiento y agredirla sexualmente.

Las labores de Policía Judicial permitieron establecer que el ataque ocurrió dentro del consultorio. Según la Fiscalía, la joven logró sobreponerse a la agresión, salió del lugar y pidió ayuda a una enfermera del centro médico, quien atendió la situación.

El ente investigador indicó que las pruebas recopiladas durante el proceso fueron determinantes para demostrar la responsabilidad del hoy médico condenado, lo que llevó a que un juez emitiera una sentencia de primera instancia en su contra por el delito de acceso carnal violento.

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La Fiscalía también reveló que Radamés abandonó Colombia mientras avanzaba la etapa de juicio, por lo que actualmente permanece fuera del país. Pese a ello, la justicia continuó con el proceso hasta emitir el fallo condenatorio.

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La sentencia impuesta es de primera instancia, por lo que aún puede ser objeto de los recursos establecidos por la ley.

El delito de acceso carnal violento contempla penas que pueden oscilar entre los 12 y los 20 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso. En este proceso, el juez determinó imponer una condena de 16 años tras valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía.

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia sexual y recordaron que las víctimas pueden acudir a la Fiscalía General de la Nación, a las líneas de atención especializadas o comunicarse con la línea 155 para recibir orientación y apoyo.

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