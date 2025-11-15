Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Terminales Medellín se alista para mover a más de 5 millones de viajeros en la temporada de fin de año

La temporada de fin de año ya empezó y Terminales Medellín se prepara para uno de los periodos de mayor flujo de pasajeros.

Desde este 15 de noviembre y hasta el 31 de enero de 2026, la entidad proyecta movilizar más de 5.400.000 viajeros, acompañados por un aumento en operativos de control, medidas de seguridad y acciones de sensibilización para promover viajes legales y seguros.

Durante este lapso, se estima que más de 430.000 vehículos transitarán por las dos terminales de la ciudad, lo que convierte esta temporada en una de las más exigentes para la operación.

Para garantizar el bienestar de los usuarios, la entidad instalará la Mesa de Transportadores y el Puesto de Mando Unificado (PMU), en articulación con instituciones de la alcaldía, con miras a responder oportunamente ante cualquier incidencia.

Los mayores picos de afluencia se esperan durante el fin de semana de velitas (6 al 8 de diciembre), Navidad y Año Nuevo (23 de diciembre al 1 de enero), así como durante el Puente de Reyes (9 al 12 de enero).

Los destinos más demandados incluyen Bogotá, el Eje Cafetero, la Costa Caribe y municipios turísticos de Antioquia como Santa Fe de Antioquia, Rionegro y Turbo.

La entidad reforzará campañas contra el transporte informal, el tráfico ilegal de fauna y flora, el pregoneo y la explotación sexual comercial de menores (ESCNNA), promoviendo un turismo responsable.

También reiteró recomendaciones clave: comprar tiquetes en taquillas o en la web oficial, llegar con una hora de anticipación, tener documentos actualizados, cuidar objetos personales y revisar políticas para viajar con mascotas.

Con estas acciones, Terminales Medellín busca asegurar una experiencia de viaje segura, eficiente y en armonía para los millones de usuarios que pasarán por sus instalaciones.

