    Fotos y Videos

    ¡Salvado de entre las llamas! Obrero es rescatado de una azotea por una telegrúa, en Caldas

    La vida del trabajador fue salvada gracias a la rápida y valiente acción de un compañero

    Publicado por: SoloDuque

    rescate de obrero por telegrua
    ¡Salvado de entre las llamas! Obrero es rescatado de una azotea por una telegrúa, en Caldas

    Resumen: Este rescate se destaca como un acto de compañerismo y habilidad excepcional, donde el operador de la torregrúa utilizó su maquinaria de forma poco convencional para superar una emergencia de vida o muerte.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30,com .- En redes circula un video que se ha viralizado, en el que se ve cunado un obrero esrescatado de manera heroica en un edificio en construcción en Caldas, Antioquia, luego de quedar atrapado por el fuego y el denso humo.

    El incendio se originó en el shut de basuras del piso 11, pero el humo tóxico ascendió rápidamente por la estructura, poniendo en grave riesgo la vida del trabajador.

    Asfixiado por los gases, el obrero se vio obligado a buscar refugio en la azotea de la edificación, el punto más alto de la construcción. Allí, sin vías de escape seguras, su situación se volvió crítica mientras las llamas y el humo avanzaban.

    La torregrúa que salva la vida del obrero

    La vida del trabajador fue salvada gracias a la rápida y valiente acción de un compañero, el operador de la torregrúa. Con una precisión crucial, el operador maniobró la pesada máquina, acercando el contenedor de la grúa hasta la azotea. El obrero pudo subir al contenedor, siendo descendido y puesto a salvo justo a tiempo.

    Este rescate se destaca como un acto de compañerismo y habilidad excepcional, donde el operador de la torregrúa utilizó su maquinaria de forma poco convencional para superar una emergencia de vida o muerte.

    Las autoridades de Caldas investigan ahora las causas exactas del incendio que inició en el ducto de basuras.

    Aquí más Noticias de Caldas


