¡Salvado de entre las llamas! Obrero es rescatado de una azotea por una telegrúa, en Caldas

Minuto30,com .- En redes circula un video que se ha viralizado, en el que se ve cunado un obrero esrescatado de manera heroica en un edificio en construcción en Caldas, Antioquia, luego de quedar atrapado por el fuego y el denso humo.

El incendio se originó en el shut de basuras del piso 11, pero el humo tóxico ascendió rápidamente por la estructura, poniendo en grave riesgo la vida del trabajador.

Asfixiado por los gases, el obrero se vio obligado a buscar refugio en la azotea de la edificación, el punto más alto de la construcción. Allí, sin vías de escape seguras, su situación se volvió crítica mientras las llamas y el humo avanzaban.

La torregrúa que salva la vida del obrero

La vida del trabajador fue salvada gracias a la rápida y valiente acción de un compañero, el operador de la torregrúa. Con una precisión crucial, el operador maniobró la pesada máquina, acercando el contenedor de la grúa hasta la azotea. El obrero pudo subir al contenedor, siendo descendido y puesto a salvo justo a tiempo.

Este rescate se destaca como un acto de compañerismo y habilidad excepcional, donde el operador de la torregrúa utilizó su maquinaria de forma poco convencional para superar una emergencia de vida o muerte.

Las autoridades de Caldas investigan ahora las causas exactas del incendio que inició en el ducto de basuras.

#HEROICO Un obrero fue rescatado por un compañero operador de una torregrúa ttas quedar atrapado en medio de las llamas y en la azotea de un edificio en construcción en Caldas, Antioquia. El fuego inició en el shut de basuras del piso 11 y el humo ascendió rápidamente,… pic.twitter.com/NEbgd1fLCU — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 15, 2025

