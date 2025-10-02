Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Semana de receso a reventar! Terminales Medellín se alista con más controles y seguridad

La semana de receso escolar moverá una de las temporadas más altas del año en Medellín. Según proyecciones de Terminales Medellín, alrededor de 724.000 pasajeros y 55.000 vehículos pasarán por las Terminales Norte y Sur entre el 2 y el 13 de octubre, lo que obliga a reforzar las medidas de seguridad y control para garantizar viajes tranquilos y un turismo responsable.

Para atender la alta demanda, la entidad activó el Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que participan la Policía Nacional, la Secretaría de Movilidad y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entre otras autoridades.

Desde allí se coordinarán los operativos, que este año tendrán un énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes, así como en la lucha contra el tráfico ilegal de flora y fauna.

Ricardo León Yepes Pérez, subgerente técnico y operativo de Terminales Medellín, aseguró que toda la operación está preparada para recibir a los viajeros y mitigar riesgos.

“La semana de receso escolar es muy importante para el turismo nacional. Nuestro compromiso es que las familias viajen con tranquilidad, seguros y protegidos en cada etapa de su recorrido”, indicó el funcionario.

La entidad recordó además la importancia de no abordar transporte informal fuera de las terminales, pues estos vehículos no cuentan con pólizas ni revisiones técnicas que garanticen la seguridad de los pasajeros.

Para combatir esta práctica se harán hasta seis operativos diarios en conjunto con la Secretaría de Movilidad.

Asimismo, se controlará de manera estricta que los menores de edad cumplan con todos los requisitos legales para viajar, como portar documentos de identidad y, en caso de no estar acompañados por sus padres, contar con una autorización notariada.

Con estas medidas, Terminales Medellín busca que la semana de receso sea una oportunidad de descanso y turismo seguro, sin riesgos para los viajeros ni para el medioambiente.