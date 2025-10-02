Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Cae red que hacía negocio con comparendos en el Valle de Aburrá

La red que presuntamente ofrecía descuentos ilegales en comparendos de tránsito fue desmantelada por la Policía Nacional en un operativo que se llevó a cabo en diferentes municipios del Valle de Aburrá.

Según informó el director de la institución, general Carlos Fernando Triana, fueron capturadas 13 personas que habrían engañado a los ciudadanos con procedimientos fraudulentos para evadir el pago real de sus infracciones.

El alto oficial señaló que la operación incluyó la intervención de cuatro Centros Integrales de Atención, donde se expedían certificados de forma irregular.

Estos documentos falsos les permitían a los infractores acceder a descuentos en sus multas, simulando haber cumplido con los requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte.

Las autoridades también revelaron que los integrantes de la red utilizaban un software especializado para almacenar huellas dactilares.

Con esta herramienta validaban, de manera ficticia, la supuesta asistencia de los infractores a las capacitaciones obligatorias, lo que facilitaba la aprobación de los descuentos sin que en realidad hubieran asistido a dichas jornadas.

De acuerdo con la investigación, este esquema ilegal generaba ingresos superiores a los $150 millones de pesos mensuales. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para su respectiva judicialización.

