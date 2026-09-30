Resumen: Más de 715.000 viajeros y 61.000 vehículos se movilizarían por las terminales Norte y Sur de Medellín durante el receso escolar.

¡Pilas viajeros! Terminales de Medellín se prepara para recibir a más de 715 mil personas

Con la llegada del receso escolar, las Terminales Medellín prepara un dispositivo especial para atender el aumento en el flujo de pasajeros que se movilizarán entre el 2 y el 12 de octubre. Durante este periodo, la entidad proyecta el tránsito de más de 715.000 viajeros y cerca de 61.000 vehículos por sus sedes Norte y Sur.

Entre los destinos con mayor movimiento desde Medellín se encuentran municipios de Antioquia como Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, Santa Rosa de Osos, Necoclí y San Pedro de los Milagros. En cuanto a los viajes hacia otras regiones del país, aparecen entre los principales destinos Bogotá, Cali, Armenia, Bucaramanga y Cartagena.

Ante el incremento previsto en la movilidad, Terminales Medellín informó que reforzará el acompañamiento operativo y mantendrá la coordinación con las autoridades para atender posibles situaciones que puedan afectar la seguridad de los usuarios.

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Uno de los principales focos será la protección de niñas, niños y adolescentes. Las autoridades recordaron a los adultos la importancia de llevar los documentos de identidad actualizados. Además, cuando un menor viaje acompañado por una persona diferente de sus padres, deberá contar con la respectiva autorización notariada.

También se intensificarán los controles para prevenir situaciones relacionadas con el tráfico ilegal de fauna y flora, la explotación sexual y comercial y el microtráfico de drogas dentro de los entornos asociados a la operación de las terminales.

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Terminales Medellín recomendó a los viajeros comprar sus tiquetes directamente en las taquillas autorizadas o mediante el sitio web oficial de la entidad. Asimismo, pidió evitar abordar vehículos por fuera de las instalaciones, con el objetivo de reducir riesgos durante los desplazamientos.

La entidad reiteró que el cuidado de los menores debe mantenerse durante todo el recorrido y que los usuarios pueden acudir al personal operativo ante cualquier situación que requiera atención.

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